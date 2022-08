Nową linię autobusową M16/M116, która połączy Gliwice i Zabrze z Bytomiem, Piekarami Śląskimi, gminą Bobrowniki i portem lotniczym Katowice w Pyrzowicach, uruchomi od 20 sierpnia Zarząd Transportu Metropolitalnego. ZTM zajmuje się organizacją komunikacji miejskiej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazał Łukasz Zych z wydziału prasowego GZM, linia M16/M116 będzie kursowała przez cały tydzień i przez całą dobę, zastępując dotychczasowe linie AP1, 53, 850 i 113N.

Z M16 na M116

Zych uściślił, że autobusy oznaczone jako M16 będą kursowały między Gliwicami i Piekarami Śląskimi. Na przystanku Osiedle Wieczorka Dworzec w Piekarach będą zmieniały oznakowanie na M116 i pojadą dalej w kierunku lotniska. Autobusy jadące z Pyrzowic do Piekar - odwrotnie. Dzięki temu podróż na całej trasie możliwa będzie bez przesiadek.

Dodatkowo na linii M16 uruchomione zostaną dodatkowe kursy na trasie Gliwice - Bytom, tak by między tymi miastami linia kursowała w dni robocze średnio co 30 minut a w dni wolne średnio co 60 minut. Ponadto kursy te obsłużą bytomską dzielnicę Miechowice.

W Gliwicach linia M16 będzie rozpoczynać bieg przy hali Arena, co ułatwi studentom dojazd na Politechnikę Śląską. W Zabrzu linia zatrzyma się m.in. przy szpitalu na ul. 3 Maja i przy Kopalni Guido. Linia M116 w dni robocze zapewni dojazdy i powroty pracownikom terminala Cargo pyrzowickiego lotniska.

Linia M16/M116 ma stanowić szkielet połączeń między Gliwicami, Zabrzem, Bytomiem, Piekarami Śląskimi oraz Katowice Airport. Jej uruchomienie ma przełożyć się na uproszczenie siatki połączeń na tym ciągu i zwiększenie dostępności do komunikacji autobusowej w kierunku katowickiego lotniska.

Zmiany w kursowaniu innych linii

Jednocześnie, wraz z wprowadzeniem nowego połączenia, dotychczasowa linia 192 zacznie kursować tylko w dni robocze, dla linii 114 wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy, a zmiany na linii 113N zaczną obowiązywać w nocy z 19 na 20 sierpnia 2022 r.

Linia M16/M116 dołączy ona do uruchamianych od wiosny ub. roku już ok. 20 tras łączących główne ośrodki GZM. W marcu ZTM uruchomił już linię metropolitalną M14 z Gliwic na lotnisko Katowice, przez Tarnowskie Góry. Docelowo wszystkich metrolinii ma być ok. 30. Pozostałe mają być uruchamiane w kolejnych miesiącach.

Transport publiczny w woj. śląskim: GZM i ZTM

Organizacja transportu publicznego to zadanie własne miast i gmin, w obrębie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zostały jednak przekazane przez samorządy członkowskie zrzeszającej je Metropolii. Do obsługi komunikacji publicznej został powołany Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM).

W kontekście systemu linii metropolitalnych przedstawiciele GZM i ZTM przypominali, że głównym ich celem jest utworzenie Kolei Metropolitalnej, która ma stanowić trzon transportu publicznego w regionie. Dlatego metrolinie - oznaczane literą M i liczbą są traktowane nie jako konkurencja, lecz dopełnienie połączeń kolejowych - do czasu osiągnięcia w połączeniach kolejowych równych i częstych taktów.

Wszystkie metrolinie obsługiwane mają być pojazdami o wysokim standardzie i niskiej emisji spalin. Zdecydowano, że koszt przejazdu jest standardowy, jak dla pozostałych połączeń, zgodnie z taryfą.

Autobusy linii metropolitalnych w ciągu roku w dni robocze mają realizować ponad 500 tys. połączeń, a w soboty oraz w niedziele i święta ok. 80 tys. kursów. Oznacza to dołączenie do systemu transportu publicznego w GZM ok. 2,1 tys. kursów dziennie w dni robocze, pracy przewozowej na poziomie 18,5 mln wozokilometrów, a także nakłady szacowane na 136 mln zł.

ZTM jest jednostką budżetową GZM i jednym z największych organizatorów transportu zbiorowego w Polsce. Na ulice 41 miast i gmin Metropolii oraz 15 kolejnych z nią sąsiadujących wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na ok. 7000 przystanków. W 2019 r. pokonały ponad 100 mln km, obsługując ok. 250 mln przejazdów.