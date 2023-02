"Incydent, który jest wyrazem braku szacunku i celowym niszczeniem cudzej własności" - napisał na swojej stronie internetowej Urząd Miasta Jastrzębia-Zdroju (woj. śląskie). Chodzi o zniszczenie plenerowej instalacji artystycznej, która kilka dni temu została rozstawiona przy rondzie Porozumienia Jastrzębskiego.

Mówimy NIE aktom wandalizmu. Wystawa, która tydzień temu stanęła przy rondzie Porozumienia Jastrzębskiego nie przeszła bez echa wśród mieszkańców. Niestety również miał miejsce incydent, który jest wyrazem braku szacunku i celowym niszczeniem cudzej własności. Takie działania są nieodpowiedzialne i naruszają prawa innych ludzi - podał na stronie internetowej jastrzębski magistrat.

Jak dodali urzędnicy, "wandalizm również szkodzi społeczeństwu, powodując straty finansowe i obniżając jakość życia". Działania takie są i będą surowo karane przez organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa - czytamy na stronie internetowej.

Ekspozycja była prezentowana w różnych polskich miastach. Według lokalnych mediów w Jastrzębiu-Zdroju nieznany sprawca lub sprawcy przewrócili posągi i podesty z kamieniami.

"To jest po prostu barbarzyństwo"

O akcie wandalizmu policję poinformowali przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Kultury.

Sztuka powinna pobudzać do dyskusji, natomiast akty wandalizmu nie pobudzają do niczego (...) To jest po prostu barbarzyństwo. Nasze "Anioły" zostały zdewastowane, poprzewracane. Tak nie może być, nie ma na to naszej zgody. W dalszym ciągu będziemy starać się pobudzać mieszkańców do dyskusji, do tej pozytywnej - powiedział w filmie zamieszczonym na Facebooku dyrektor MOK Janusz Jurczak.

Przykro nam, smutny to dzień dla naszej jastrzębskiej kultury, że tak się dzieje w naszym mieście - dodał.

O instalacji

Instalacja autorstwa Michała Batkiewicza, która nosi tytuł "Anielsko dobra kultura" jest inspirowana postacią Jana Pawła II.

Praca Michała Batkiewicza składa się z siedmiu stalowych rzeźb aniołów - z których najwyższa ma ok. 7 metrów - symbolizujących lata pontyfikatu papieża-Polaka otoczaków. Są one ustawione na niskich cokołach, kamienie wykorzystano także jako głowy postaci aniołów.