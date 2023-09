Słonecznie i doskonała widoczność - takie warunki panują w Beskidach. Ratownicy Grupy Beskidzkiej zachęcają do górskich spacerów i przekonują, że to wymarzona pogoda na wycieczkę.

Ustroń/ Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Warunki na szlakach są wyjątkowo dobre. Pogoda jest piękna. Od rana było słonecznie. Może szlaki jeszcze nie przeschły w pełni, ale zachęcamy do górskich spacerów. Poranek był dość rześki. W dolinach było chłodniej - w Szczyrku temperatura wynosiła 11 stopni. Wyżej było cieplej: 13 stopni. Widoczność - bardzo dobra - podali ratownicy GOPR ze stacji w Szczyrku.



Turyści, która wybiorą się na szlak, muszą się odpowiednio przygotować. Niezbędny jest zapas płynów. Należy je spożywać nie wtedy, gdy chce się nam pić, ale sukcesywnie, po łyku, by nie doszło do odwodnienia. Należy mieć przy sobie nieprzemakalną kurtkę. Szczególnie ważne jest obuwie. Turyści powinni mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek" i powerbank. Na smartfonach warto zainstalować aplikacje z prognozami pogody i radarami burzowymi.



W przypadku nadejścia burzy trzeba zejść z otwartej przestrzeni. Nie wolno chronić się pod drzewem z uwagi na spadające konary. Nie należy też stawać w pobliżu skał, po których spływa woda, gdyż może dojść do porażenia.



W Beskidach czynne są koleje linowe.



W razie wypadku można wezwać GOPR dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.