Po poniedziałkowym wybuchu gazu w bloku w Tychach (Śląskie) nadzór budowlany nie podjął jeszcze formalnej decyzji ws. użytkowania tej części budynku z 49 mieszkaniami - wynika ze środowej informacji tyskiego samorządu. Wiadomo, że w najbliższym czasie mieszkańcy do nich nie wrócą.

Budynek mieszkalny przy ul. Darwina w Tychach / Michał Meissner / PAP

Silny wybuch, najprawdopodobniej gazu, miał miejsce w Poniedziałek Wielkanocny ok. godz. 9.30 w siedmiokondygnacyjnym bloku z pięcioma klatkami schodowymi, znajdującym się przy tyskiej ul. Darwina. Wybuch nastąpił w lokalu na parterze klatki schodowej nr 4. Wezwani strażacy ewakuowali stamtąd ponad 20 osób; mieszkania czasowo opuszczali też lokatorzy sąsiednich klatek.

Strażacy zakończyli akcję poszukiwawczo-ratowniczą w poniedziałek po południu. To umożliwiło rozpoczęcie wstępnych oględzin zniszczonej części bloku - z udziałem prokuratora oraz biegłych i inspektora nadzoru budowlanego. Ewakuowani mieszkańcy mogli potem przy asyście strażaków zabrać z mieszkań najpotrzebniejsze rzeczy.

/ Michał Meissner / PAP

Jak powiedziała rzeczniczka tyskiego magistratu Ewa Grudniok, o ile mieszkańcy sąsiednich klatek schodowych są u siebie, nie jest to możliwe w klatce nr 4 z 49 mieszkaniami. Nadal trwają bowiem prace Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nad formalną decyzją odnośnie użytkowania tej klatki. Problemem pozostaje też stan części mieszkań.

Po wybuchu w mieszkaniu na parterze zniszczony został strop - zniszczonych jest też wiele okien i drzwi. Odcięte są media - poza gazem w całej klatce nie ma prądu i wody. To powoduje, że do czasu przeprowadzenia remontów - na podstawie decyzji i wskazań, które wyda PINB - mieszkanie tam jest niemożliwe.

Z informacji Grudniok wynika, że od poniedziałku z pomocy tyskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej - w celu przenocowania i zapewnienia posiłków - skorzystało kilka osób. Zdecydowana większość mieszkańców korzysta na razie z pomocy rodzin i znajomych. Miasto zebrało już jednak informacje, że 36 rodzin będzie potrzebowało lokali zastępczych.

/ Michał Meissner / PAP

Śląska policja zapewnia, że wraz ze strażakami pilnuje, aby miejsce zdarzenia było zabezpieczone przed przedostaniem się do niego osób postronnych. Policjanci rozpoczęli już w poniedziałek - z udziałem prokuratora - wyjaśnianie przyczyn i okoliczności zdarzenia. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.

Po wybuchu do szpitali trafiło ogółem siedem osób: w tym jedna, młody mężczyzna z mieszkania, w którym doszło do wybuchu, w bardzo ciężkim stanie. Po zaopatrzeniu w szpitalu specjalistycznym w Katowicach Ochojcu miał być on nadal leczony w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Pozostali poszkodowani odnieśli rany niezagrażające życiu.