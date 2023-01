Na początku lutego ma się rozpocząć akcja ratownicza w kopalni Pniówek w Pawłowicach, gdzie w kwietniu ubiegłego roku doszło do serii wybuchów metanu. Zginęło 9 osób, a 7 uznano za zaginione. To górnicy i ratownicy.

W lutym ma ruszyć akcja poszukiwawcza w kopalni Pniówek / Jacek Skóra, RMF FM

Siedem osób zostało za tamami, które odgrodziły rejon katastrofy od pozostałych wyrobisk.

Plan akcji ratowniczej jest gotowy i został zaakceptowany m.in. przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego w Bytomiu i Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku - informację przekazał RMF FM rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Siemieniec.

Poszukiwania górników po kwietniowej katastrofie zostały przerwane ze względu na warunki, jakie panowały na dole. Był tam pożar i wysokie stężenie metanu. Rejon otamowano, jest monitorowany. Teraz ten otamowany obszar ma zostać zawężony.

Kopalnia przygotowuje się do akcji. Jej szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu.

Katastrofa w kopalni Pniówek

20 kwietnia 2022 roku w wyniku serii ok. 20 wybuchów metanu zginęło 9 osób, a 7 ma status zaginionych. To górnicy i ratownicy górniczy, którzy po pierwszym wybuchu ruszyli z pomocą poszkodowanym.

Trzy dni po wypadku w Pniówku, 23 kwietnia 2022 r., doszło do katastrofy w innej kopalni JSW - Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. W wyniku silnego wstrząsu i wypływu metanu zginęło 10 pracowników. Komisja wyjaśniająca przyczyny katastrofy oceniła, iż w kopalni Zofiówka prognoza zagrożeń, stosowana profilaktyka i sposób wykonywania robót były prawidłowe.

2085 wypadków w polskich kopalniach w ubiegłym roku

Dane Wyższego Urzędu Górniczego pokazują, że w 2022 r. w polskim górnictwie doszło do 2085 wypadków przy pracy. 1819 to wypadki w kopalniach węgla. Zginęło 37 górników, choć 7 z nich wciąż nie jest uwzględnianych w oficjalnych statystykach - to górnicy poszukiwani w kopalni Pniówek.

Od początku 2023 r. w górnictwie zginął jeden górnik. Do wypadku doszło 7 stycznia w kopalni Bogdanka na Lubelszczyźnie. Niespełna tysiąc metrów pod ziemią życie stracił 36-letni pracownik oddziału mechanicznego z 13-letnim stażem pracy. Został przygnieciony zestawem transportowym, który stoczył się z trasy podwieszanej kolejki.