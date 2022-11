W Częstochowie sprzedażą węgla po preferencyjnych cenach zajmą się miejscowe firmy. Taki jest wynik spotkań przedstawicieli władz miejskich i firm branży węglowej z tego miasta. Od dziś osoby, które chcą taniej kupić węgiel mogą to zgłaszać miejskim urzędnikom.

/ Shutterstock

Wnioski o dodatki węglowe, które teraz są podstawą do zakupu tańszego węgla, złożyło do tej pory w Częstochowie prawie 14 tysięcy osób.

Od dzisiaj częstochowskie centrum świadczeń przyjmuje zgłoszenia od tych, którzy chcą skorzystać z tej formy zakupu.

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, na wydanie stosownego zaświadczenia trzeba będzie czekać maksymalnie do dwóch tygodni, praktycznie ma to być około kilku dni i dopiero z takim dokumentem będzie można zgłosić się do konkretnego składu węglowego.

Częstochowski urząd miasta ma opublikować listę tych firm. Najprawdopodobniej umowy dotyczące sprzedaży tańszego węgla będą one zawierać z Polską Grupą Górniczą.