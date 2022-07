Zaledwie po kilku godzinach policjanci z Sosnowca zatrzymali dwóch podejrzanych o brutalny napad na starszego mężczyznę w centrum miasta. Napastnicy prawdopodobnie obserwowali wypłacającego pieniądze w banku 72-latka, dotkliwie go pobili i okradli. Jeden z zatrzymanych ma zaledwie 13 lat.

Zatrzymanie podejrzanych / KMP Sosnowiec / Policja

Napastnicy zaatakowali mężczyznę, kiedy wchodził do przejścia podziemnego. Zabrali mu 10 tysięcy złotych. 72-latek trafił do szpitala, a policjanci bardzo szybki namierzyli i zatrzymali sprawców.

Przy 25 i 13-latku z Sosnowca stróże prawa znaleźli 6,3 tysiąca złotych i telefony komórkowe, które mężczyźni kupili za część zrabowanej gotówki.

Młodszy z napastników trafił do policyjnej izby dziecka, starszy do aresztu. 25-latkowi za rozbój grozi do 12 lat więzienia. O losie 13-latka zadecyduje sąd rodzinny. Sędzia już podjął decyzję o umieszczeniu nastolatka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.