Sosnowiecki Balaton ma odzyskać dawny blask. Właśnie podpisano umowę na rewitalizację tego miejsca. Ma ona kosztować ponad milion złotych.

Sosnowiecki Balaton ma odzyskać dawny blask / Marcin Buczek / RMF FM

Zbiornik wodny znajduje się w środku lasu. Powstał w zagłębieniu gruntu. Od lat 70. ubiegłego wieku działał tam ośrodek rekreacyjny, którym zarządzała kopalnia.

Dla mieszkańców Sosnowca było to jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku. Nazwa Balaton nawiązywała wprost do znanego jeziora na Węgrzech. Przed laty było to także bardzo popularne miejsce wypoczynku dla wielu turystów z Polski - m.in. górników.



Po transformacji ustrojowej sosnowiecki Balaton zaczął tracić na znaczeniu. Teraz spotkać tam można nielicznych wędkarzy i spacerowiczów. Dzięki inwestycji realizowanej w ramach budżetu obywatelskiego ma się to zmienić.

