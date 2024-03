Ponad 150 tys. wniosków o wymianę "kopciuchów", czyli niespełniających norm ekologicznych pieców, złożyli mieszkańcy Śląska. To sprawiło, że region jest liderem walki ze smogiem.

Gminy najaktywniejsze w wymianie pieców / Województwo Śląskie / Materiały promocyjne

Polski Alarm Smogowy przeanalizował dane dotyczące wymiany starych pieców tzw. "kopciuchów" w województwach: śląskim, małopolskim i mazowieckim w latach 2019-2022. Niekwestionowanym liderem walki ze smogiem okazało się województwo śląskie, gdzie złożono ponad 150 tys. wniosków o wymianę "kopciuchów".

Raport potwierdza również rosnącą popularność ogólnopolskiego programu dotacyjnego "Czyste Powietrze". Liczba dotacji wypłaconych w tym okresie wzrosła w każdym z analizowanych województw co najmniej dziesięciokrotnie - poinformował Polski Alarm Smogowy.

W Małpolsce złożono 85 tysięcy wniosków o likwidację kopciucha. Źle wypadło województwo mazowieckie, w którym liczba wniosków była ponad dwukrotnie niższa i wyniosła zaledwie 64 tysiące.

To ciekawe i niepokojące zestawienie. Dlaczego to Mazowsze lekceważy stan jakości powietrza? - komentuje Piotr Siergiej, rzecznik PAS. Województwo śląskie postrzegane do niedawna jako najmocniej zanieczyszczone w kraju wychodzi na pozycję lidera w walce ze smogiem. Widać to po liczbie wymian kotłów, co wskazuje na determinację mieszkańców oraz władz gminnych, by walczyć z problemem. Jeśli ta tendencja się utrzyma. to wydaje mi się, że już wkrótce możemy się spodziewać sytuacji, w której to mazowieckie gminy staną się smogowymi liderami.

Największą liczbę kotłów w poszczególnych województwach wymieniono w Katowicach (6626), Warszawie (5477) i Krakowie (4162).