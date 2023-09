28 września zakończy działanie system Śląskiej Karty Usług Publicznych. Znajdujące się w nim dane zostaną przeniesione do systemu Transport GZM. W związku z tym stopniowo wyłączane są kolejne funkcjonalności w dotychczasowym systemie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pasażerowie już mogą zakładać konta w systemie Transport GZM. Jeśli zrobią to przed 1 października, ich dane automatycznie zostaną przeniesione do nowego systemu. Aplikacja mobilna i portal Transport GZM zastępują system ŚKUP, ale jeśli ktoś posiada ważną Śląską Kartę Usług Publicznych, może dalej z niej korzystać.

Harmonogram

13 września wyłączona została już możliwość składania wniosków w Portalu Klienta i zamawiania nowych kart ŚKUP z wysyłką na adres. Jeśli data ważności karty mija we wrześniu - można jej używać do końca miesiąca. Wydane wcześniej karty ŚKUP z dłuższym terminem zachowują ważność i mogą być używane jako identyfikator konta w nowym systemie.

22 września wyłączona zostanie również możliwość zamawiania nowych kart ŚKUP w Punktach Obsługi Pasażera i automatach biletowych.

Po 22 września w systemie ŚKUP wstrzymana zostanie możliwość korzystania ze środków zgromadzonych w e-portmonetce. Jeśli ktoś planuje zapłacić tymi środkami za bilety (np. za kończący się w międzyczasie bilet długookresowy), powinien zrobić to przed tą datą. Do tego dnia można również dokonać zwrotu środków z e-portmonetki, co jest równoznaczne z zamknięciem konta. Dostęp do środków w e-portmonetce zostanie odblokowany 1 października - będzie można wtedy dokonać ich migracji na swoje konto w nowym systemie. Będzie to możliwe zarówno w portalu Transport GZM, jak i w Punkcie Obsługi Pasażera.

27 września to ostatni dzień dokonywania transakcji w systemie ŚKUP. Będą one możliwe do wykonania gotówką, w kioskach i Punktach Obsługi Pasażera, a także bezgotówkowo (kartą, szybkim przelewem) w portalu i aplikacji mobilnej ŚKUP.

28 września nastąpi wyłączenie działania systemu ŚKUP. Wcześniej zapisane na kartach ŚKUP bilety długookresowe będą ważne i widoczne dla kontrolera w czasie ewentualnej kontroli. Od tego dnia nie będzie można skorzystać z zapisanych na karcie biletów jednorazowych, średniookresowych i pakietowych. Żadne bilety ani środki pieniężne z systemu ŚKUP nie przepadną. Będzie można z nich korzystać w systemie Transport GZM.

Nowe karty Transport GZM będą dostępne od 1 października w kioskach, automatach biletowych na przystankach i w Punktach Obsługi Pasażera.

Dla całego procesu najważniejsze jest, aby założyć konto w nowym systemie Transport GZM. W październiku użytkownicy systemu Transport GZM uzyskają możliwość migracji danych ze swoich kart ŚKUP. Więcej informacji o zmianach znajduje się TUTAJ.