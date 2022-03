Około setki dzieci, które przyjechały z Ukrainy bierze już udział w zajęciach w przedszkolach i szkołach w Katowicach. Rozpoczęła się zbiórka wyprawek szkolnych.

/ Shutterstock

Artykuły szkolne można przynosić do Regionalnego centrum Informacji Turystycznej przy rynku w Katowicach. Zostaną one przekazane dzieciom, które uczęszczają na zajęcia do katowickich szkół.

Potrzebne są wszelkie zeszyty, długopisy, wszystkie pomoce dydaktyczne na pewno się przydadzą. Już mamy pierwsze, przygotowane i popakowane kartony- mówi pracownica Regionalnego centrum Informacji Turystycznej.

Pakiety żywnościowe

Jak informuje Urząd Miasta od 8 marca w Katowicach wydawane są pakiety żywnościowe. Rodziny, które przyjęły pod swoje dachy obywateli Ukrainy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00, powinny zgłaszać się do Terenowych Punktów Pomocy Społecznej MOPS. Takich punktów na terenie miasta jest 10. W paczkach znajduje się żywność z długim terminem ważności.



Tutaj znajdziesz listę oddziałów, w których można odbierać pakiety.

W województwie śląskim zakwaterowanych jest w sumie ponad 4 tys. obywateli Ukrainy. Tylko w ciągu doby miejsce do spania znajduje tu nawet 900 osób. Wciąż potrzebna jest pomoc.

Do najpotrzebniejszych rzeczy w tej chwili należą: buty, kapcie, bielizna, skarpetki, kurtki, kołdry, poduszki, pościele, kawa, herbata, dżem, gotowe dania w słoikach, konserwy, olej, mleko, pomidory w puszce, chusteczki higieniczne, proszki do prania, worki na śmieci, maszynki i rzeczy do golenia, szczotki i grzebienie do włosów, torby oraz walizki. Zbiórki tych artykułów przede wszystkim są prowadzone w katowickich szkołach, w godzinach 8:00 – 19:00.