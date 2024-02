Policjanci z katowickiej komendy wojewódzkiej rozbili grupę przestępczą pseudokibiców i doprowadzili do oskarżenia czterech mężczyzn. Według ustaleń wytworzyli oni co najmniej 50 kilogramów narkotyków, które wprowadzali do obrotu.

/ Śląska policja / W wyniku śledztwa prowadzonego w sprawie działalności zorganizowanych grup przestępczych powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców, katowiccy policjanci rozbili gang narkotykowy. Tym razem mundurowi doprowadzili do oskarżenia czterech mężczyzn w wieku 26, 28, 29 i 39 lat, którzy działając w zorganizowanej grupie przestępczej, od stycznia 2021 roku do stycznia 2023 roku, wyprodukowali i wprowadzili do obrotu znaczną ilość substancji psychotropowych.



28 i 39-latek zajmowali się wytwarzaniem tych środków, natomiast każdy członek grupy uczestniczył we wprowadzaniu ich na rynek zbytu. Śledczy ustalili, że oskarżeni wytworzyli co najmniej 50 kilogramów mefedronu, klefedronu i klofedronu. Zatrzymani mężczyźni działali przede wszystkim na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Przestępcy co jakiś czas zmieniali lokalizację laboratorium, w którym wytwarzali narkotyki. / Śląska policja / Na wniosek prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, decyzją sądu, 28, 29 i 39-latek zostali tymczasowo aresztowani, natomiast wobec oskarżonego 26-latka zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju. Mężczyźni odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępczość narkotykową. Wszystkim może grozić nawet kilkanaście lat więzienia. Jeden ze sprawców działał w warunkach recydywy.



