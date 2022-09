O 200-300 zł zdrożał węgiel w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Spółka postanowiła podnieść ceny, żeby mieć środki na inwestycje. A są one niezbędne, żeby zwiększyć wydobycie w kopalniach.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Chodzi m.in. o wykonanie ok. 13 kilometrów podziemnych wyrobisk oraz przygotowanie do wydobycia pięciu dodatkowych ścian. To wiąże się z zakupem nowego sprzętu i urządzeń. To z kolei sprawia, że trzeba na to wydać o ok. 2 mld zł więcej, niż wcześniej zakładano.

Zdrożała też stal, która jest np. niezbędna do zbrojenia podziemnych wyrobisk. Teraz trzeba zapłacić za nią o prawie 80 proc. więcej niż przed rokiem.

Wzrosły ceny energii, a kopalniane urządzenia potrzebują nieustannego zasilania przez całą dobę. Więcej trzeba też m.in. płacić za usługi dla kopalń. To wszystko powoduje, że w tym roku związane z tym wydatki PGG będą, według prognoz, większe o 2,4 mld zł.