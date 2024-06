Rodzice martwego noworodka zakopali jego ciało w lesie, w peryferyjnej dzielnicy Bielska-Białej. Usłyszeli już zarzuty znieważenia zwłok. Wstępne ustalenia wskazują, że dziecko urodziło się martwe.

Zdjęcie poglądowe / Pulowers 1 / Shutterstock

Rzecznik bielskiej prokuratury, prokurator Paweł Nikiel, poinformował, że śledczy dowiedzieli się, że w lesie w dzielnicy Straconka pochowane zostało dziecko.

Bardzo szybko ustalono personalia rodziców, a w dalszej kolejności miejsce pochówku – poinformował.



Prokurator powiedział, że przeprowadzona została sekcja zwłok. Wstępne wyniki wskazują, że dziecko przyszło na świat martwe.



Materiał dowodowy pozwolił na sformułowanie zarzutów wobec rodziców dziecka. (…) Mamy do czynienia z przestępstwem znieważenia zwłok. Zagrożone ono jest grzywną, ograniczeniem wolności lub jej pozbawieniem do dwóch lat – powiedział rzecznik.



Paweł Nikiel dodał, że rodzice zostali przesłuchani, przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Ojciec dziecka otrzymał już dozór policyjny i nie może opuszczać Polski. W tej chwili nie wiadomo, jakie środki podejmą śledczy wobec matki. Prokuratura nie ujawnia w tej chwili szczegółów sprawy.

Podejrzani złożyli wyjaśnienia, które muszą zostać zweryfikowane. Czynności jeszcze trwają – wyjaśnił.