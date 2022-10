​Internetowe rekordy związane ze sprzedażą węgla w e-sklepie Polskiej Grupy Górniczej. Już w momencie wystawienia produktu do sprzedaży notuje się od 3 do 5 transakcji na sekundę. To z kolei powoduje sprzedaż 20 tysięcy ton węgla w przedziale od 15 do 25 minut po wystawieniu. Największy ruch w czasie sesji sprzedażowej jest między godziną 15.30 a 17:00.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock W trakcie sesji sprzedażowej węgiel chce kupić około 140 tys. klientów w jednej chwili, co przekłada się na około 400 tys. zapytań na sekundę. Dla porównania, przeciętny sklep internetowy ma takich zapytań 400 - wyjaśnia rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. Jak dodaje, "wprowadziliśmy szereg modyfikacji, aby z tym ogromnym ruchem internetowym się zmierzyć". Gwarancja zakupu polegającą na tym, że dodanie towaru do koszyka pozwala zarezerwować ten towar i dokończyć, potwierdzić transakcję do godziny 23 tego samego dnia. Natomiast na samą zapłatę klienci mają 5 dni - mówi rzecznik PGG. Od początku tego roku PGG sprzedała, przez sklep internetowy, 1,2 mln ton węgla, który kupiło 260 tys. klientów. Zobacz również: E-sklep PGG nadal oblężony, ale dobrze zabezpieczony. "Oszustwa praktycznie niemożliwe"

Opracowanie: Paweł Kmiecik