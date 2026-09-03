Ratownicy GOPR podsumowali wakacje. Więcej interwencji w Beskidach

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Wakacje 2026 w Beskidach upłynęły pod znakiem wzmożonej pracy ratowników GOPR. Jak wynika z najnowszego podsumowania, w tym roku odnotowano aż 270 interwencji – to o blisko 40 więcej niż w ubiegłym sezonie. Najczęściej pomocy potrzebowali rowerzyści i turyści piesi.

Wzrosła liczba wakacyjnych interwencji ratowników GOPR-u w Beskidach. W tym roku było ich prawie 270. To blisko 40 akcji więcej niż w ubiegłym roku. Ratownicy właśnie podsumowali wakacyjny sezon.

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, największą grupę poszkodowanych stanowili rowerzyści. To prawie połowa wszystkich wakacyjnych akcji. Rowerowe szlaki przyciągają coraz więcej miłośników dwóch kółek, niestety, nie zawsze dobrze przygotowanych do górskich warunków.

Nie tylko rowery – turyści i paralotniarze również wzywali pomoc

Nieco mniej, ale wciąż znaczącą liczbę interwencji, stanowiły wypadki turystyczne. Ratownicy kilkukrotnie musieli też pomagać paralotniarzom.

Najczęstsze urazy to konsekwencje upadków, ale zdarzały się także interwencje związane z chorobami, wysoką temperaturą, nieprzygotowaniem turystów czy zagubieniami na szlakach.

Barania Góra i Czantoria – najwięcej akcji ratunkowych

Statystyki GOPR pokazują, że najwięcej osób ratowanych było w paśmie Baraniej Góry oraz Czantorii. Najspokojniej było natomiast w rejonie Pilska. Ratownicy podkreślają, że odpowiednie przygotowanie i rozwaga na szlakach mogą znacząco zmniejszyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń.

Apel ratowników: przygotuj się do wyjścia w góry!

GOPR przypomina, że kluczem do bezpiecznego wypoczynku w górach jest odpowiednie przygotowanie – zarówno pod względem kondycyjnym, jak i sprzętowym. Warto też pamiętać o zmiennych warunkach pogodowych i o tym by nie przeceniać swoich możliwości.