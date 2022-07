Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej podpisali porozumienie z zarządem spółki. Tym samym przerwali prowadzony od pięciu dni protest okupacyjny w siedzibie firmy. Załoga otrzyma rekompensatę finansową zwiazaną z inflacją.

Szef górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek (L), Rafał Jedwabny (P) ze Związku Zawodowego "Sierpień '80" i przewodniczący Związku Zawodowego Górników Dołowych Jerzy Demski (C) w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach / Tomasz Wiktor / PAP

Ustalono, że przed końcem lipca górnicy dołowi otrzymają 6,4 tys. zł jednorazowego świadczenia, pracownicy zakładów przeróbki węgla 5,2 tys. zł brutto, a pracownicy powierzchni 4 tys. zł brutto.

Porozumienie zakłada również, że do 30 września ustalona zostanie wysokość rekompensaty inflacyjnej dla załogi PGG za trzeci kwartał tego roku, a do 30 listopada - za czwarty kwartał. Uzgodniono także wzrost wartości należnych górnikom posiłków profilaktycznych o ok. 6-7 złotych za jeden posiłek.

Rozmowy na temat innych zgłoszonych przez związkowców postulatów - w tym na temat zmian w umowie społecznej dla górnictwa - mają być kontynuowane.

Związkowcy okupowali siedzibę PGG od poniedziałku. Zagrozili zaostrzeniem protestu

Kilkudziesięciu związkowców okupowało katowicką siedzibę PGG od poniedziałku. Wśród zgłoszonych postulatów były m.in. wypłata wyrównania inflacyjnego dla pracowników spółki, inwestycje w zwiększenie wydobycia węgla w kopalniach, wzrost zatrudnienia oraz urealnienie cen surowca dostarczanego do elektrowni.

Po środowych, zakończonych fiaskiem rozmowach z udziałem wiceministra aktywów państwowych Piotra Pyzika, związkowcy zapowiadali zaostrzenie protestu. Wśród jego możliwych form wymieniali blokadę wysyłki węgla z kopalń do elektrowni, blokadę wybranych biur poselskich oraz zorganizowanie dużej górniczej manifestacji w Katowicach lub w Warszawie.