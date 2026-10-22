Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie próby werbunku do podpalenia fabryki dronów w Gliwicach

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Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wszczęła śledztwo w sprawie próby zwerbowania osoby gotowej do podpalenia zakładów Flytronic S.A. w Gliwicach. Sprawa dotyczy nakłaniania do działań dywersyjnych na rzecz obcego wywiadu, za które oferowano 30 tysięcy dolarów. Postępowanie prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wszczęła śledztwo po pojawieniu się doniesień medialnych dotyczących próby zwerbowania osoby gotowej do podpalenia zakładów Flytronic S.A. w Gliwicach.

Jak wynika z ustaleń śledczych, do próby nakłaniania miało dojść w październiku 2026 roku za pośrednictwem komunikatora Telegram, na czacie „Biełsatuszczyna”.

Werbunek przez internet i oferta 30 tysięcy dolarów

Według informacji przekazanych przez prokuraturę, nieustalony sprawca miał nakłaniać do popełnienia czynu zabronionego, polegającego na działaniu na rzecz obcego wywiadu.

W zamian za dokonanie podpalenia zakładów Flytronic S.A. oferowano korzyść majątkową w wysokości 30 tysięcy dolarów.

Śledztwo powierzono funkcjonariuszom Delegatury w Katowicach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Flytronic S.A. to firma działająca w sektorze nowych technologii, związana m.in. z produkcją bezzałogowych statków powietrznych.

