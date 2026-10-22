Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie próby werbunku do podpalenia fabryki dronów w Gliwicach

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wszczęła śledztwo po pojawieniu się doniesień medialnych dotyczących próby zwerbowania osoby gotowej do podpalenia zakładów Flytronic S.A. w Gliwicach.
Jak wynika z ustaleń śledczych, do próby nakłaniania miało dojść w październiku 2026 roku za pośrednictwem komunikatora Telegram, na czacie „Biełsatuszczyna”.
Werbunek przez internet i oferta 30 tysięcy dolarów
Według informacji przekazanych przez prokuraturę, nieustalony sprawca miał nakłaniać do popełnienia czynu zabronionego, polegającego na działaniu na rzecz obcego wywiadu.
W zamian za dokonanie podpalenia zakładów Flytronic S.A. oferowano korzyść majątkową w wysokości 30 tysięcy dolarów.
Śledztwo powierzono funkcjonariuszom Delegatury w Katowicach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Flytronic S.A. to firma działająca w sektorze nowych technologii, związana m.in. z produkcją bezzałogowych statków powietrznych.