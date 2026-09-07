Pożar w Chorzowie. Ewakuacja mieszkańców, cztery osoby w szpitalu

Do pożaru doszło w niedzielę wieczorem w trzykondygnacyjnej kamienicy przy ul. Łukasińskiego w Chorzowie.
Reporterka RMF FM Anna Kropaczek przekazała, że zapaliła się tablica rozdzielcza na klatce schodowej.
Kpt. Michał Adamek, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie, powiedział Radiu Eska, że w budynku panowało spore zadymienie.
Z budynku, jak podało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, ewakuowano 30 osób.
Cztery osoby, które podtruły się dymem, trafiły do szpitala.
W działaniach uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej. Akcja strażaków zakończyła się w nocy.