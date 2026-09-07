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Pożar w Chorzowie. Ewakuacja mieszkańców, cztery osoby w szpitalu

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 7 września (08:25)

Mieszkańcy jednej z chorzowskich kamienic przeżyli w niedzielę chwile grozy. W ich budynku doszło bowiem do pożaru, w wyniku którego cztery osoby zostały ranne.

Pożar w Chorzowie. Ewakuacja mieszkańców, cztery osoby w szpitalu
Zdjęcie ilustracyjne; fot. fotoreporter_112 /Shutterstock

Do pożaru doszło w niedzielę wieczorem w trzykondygnacyjnej kamienicy przy ul. Łukasińskiego w Chorzowie.

Reporterka RMF FM Anna Kropaczek przekazała, że zapaliła się tablica rozdzielcza na klatce schodowej.

Kpt. Michał Adamek, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie, powiedział Radiu Eska, że w budynku panowało spore zadymienie.

Z budynku, jak podało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, ewakuowano 30 osób.

Cztery osoby, które podtruły się dymem, trafiły do szpitala.

W działaniach uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej. Akcja strażaków zakończyła się w nocy.


Źródło: RMF24
Tagi: pożar Chorzów
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