Pożar na Śląsku. Ogień pojawił się na złomowisku samochodów

RMF24

Blisko 70 strażaków bierze udział w gaszeniu pożaru złomowiska w Chorzowie Starym w Śląskiem. Miasto zaapelowało do okolicznych mieszkańców o m.in. nieotwieranie okien. Nikt w pożarze nie został poszkodowany.

Jak ustaliła reporterka RMF FM Anna Kropaczek, ogień, który pojawił się w poniedziałek na złomowisku samochodów przy ul. Wiejskiej, nie rozprzestrzenia się poza halę magazynową.

Gęsty dym może być jednak szkodliwy, dlatego też władze miasta zaapelowały do osób znajdujących się w promieniu około 2km od miejsca pożaru o zamknięcie okien, pozostanie w budynkach i unikanie przebywania na zewnątrz do odwołania.

Na miejscu z żywiołem walczy prawie 70 strażaków.