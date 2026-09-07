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Pożar na Śląsku. Ogień pojawił się na złomowisku samochodów

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 7 września (16:27) Aktualizacja: Dzisiaj, 7 września (17:06)

Blisko 70 strażaków bierze udział w gaszeniu pożaru złomowiska w Chorzowie Starym w Śląskiem. Miasto zaapelowało do okolicznych mieszkańców o m.in. nieotwieranie okien. Nikt w pożarze nie został poszkodowany.

Pożar na Śląsku. Ogień pojawił się na złomowisku samochodów
Straż Pożarna - zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Jak ustaliła reporterka RMF FM Anna Kropaczek, ogień, który pojawił się w poniedziałek na złomowisku samochodów przy ul. Wiejskiej, nie rozprzestrzenia się poza halę magazynową. 

Gęsty dym może być jednak szkodliwy, dlatego też władze miasta zaapelowały do osób znajdujących się w promieniu około 2km od miejsca pożaru o zamknięcie okien, pozostanie w budynkach i unikanie przebywania na zewnątrz do odwołania. 

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Na miejscu z żywiołem walczy prawie 70 strażaków.


Źródło: RMF24
Tagi: pożar
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