Ponad czterysta uczennic – i to nie tylko ze Śląska! – wzięło udział w drugiej tegorocznej odsłonie akcji „Mistrzynie w Szkołach” w Żorach. "Naszym hasłem przewodnim jest „jestem sobą, jestem bella”. Uświadamiamy dziewczynom, że są wyjątkowe, jedyne i niepowtarzalne i zależy nam, by zrozumiały, że aktywność fizyczna nie zaczyna się na poziomie profesjonalnym, a dużo wcześniej" – mówi Otylia Jędrzejczak, pomysłodawczyni niezwykłych lekcji wychowania fizycznego tylko dla dziewcząt.

/ Materiały prasowe

"Mistrzynie w Szkołach", którą organizuje Fundacja Otylii Jędrzejczak, skierowana jest do uczennic ostatnich klas szkół podstawowych oraz ze szkół średnich. W tej grupie wiekowej - wśród dziewcząt - jest najniższa frekwencja na lekcjach wychowania fizycznego.

Cieszę się, że jesteśmy w Żorach, gdzie mamy dobrze ponad czterysta uczestniczek, które chcą ćwiczyć i być aktywne. Dziewczyny widzą walory udziału w naszej akcji, gdzie mogą posłuchać naszych historii, zadać pytania, poćwiczyć, ale także dostać konspekt lekcji i specjalne gumy do ćwiczeń, co pomoże im w późniejszej aktywności. Mamy znakomite mistrzynie, wybitne sportsmenki z pozytywną energię. Mistrzynie w Szkołach to akcja, która łączy pokolenia -mówi Otylia Jędrzejczak.

Co ciekawe, Otylia Jędrzejczak jest patronką Szkoły Podstawowej nr 4 w Żorach, której uczennice także uczestniczyły we wtorkowych zajęciach. W gronie ponad czterystu dziewcząt było nawet kilkadziesiąt uczennic z Bełchatowa w Łódzkiem!

/ Materiały prasowe

Do Żor Otylia Jędrzejczak, jedyna polska mistrzyni olimpijska w pływaniu i najlepsza polska pływaczka w historii, zaprosiła trzy inne wielkie mistrzynie sportu - inną mistrzynię olimpijską, lekkoatletkę Justynę Święty-Ersetic oraz dwukrotną medalistkę olimpijską w łyżwiarstwie szybkim Luizę Złotkowską i najlepszą polską biathlonistkę w historii Weronikę Nowakowską.

W trakcie wtorkowych zajęć uczestniczki akcji wraz z mistrzyniami najpierw odbyły intensywne zajęcia przy muzyce pod okiem renomowanej krakowskiej trenerki personalnej Klaudii Koźbiał, a później przez ponad godzinę słuchały i zadawały pytania.