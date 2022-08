Od wtorku 16 sierpnia zmienione zostaną nazwy 42 przystanków komunikacji miejskiej w Mikołowie (Śląskie) - poinformował w czwartek Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), organizujący komunikację miejską w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zmiany obejmą ok. 25 proc. wszystkich przystanków w mieście.



Jak poinformował rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek, będzie to efekt decyzji mikołowskiej Rady Miasta, aktualizującej nazwy tamtejszych przystanków. Większość zmian ma charakter porządkowy, np. zamiast nazwy miasta, pierwszym członem nazwy będzie nazwa dzielnicy.



Jedna z ważniejszych zmian będzie następstwem wprowadzonej w lutym br. zmiany nazwy jednego z głównych placów miasta, z: Plac 750-lecia na: Plac Synagogi (Plac 750-lecia, z nazwą odnoszącą się do 750-lecia miasta, powstał w miejscu dawnej mikołowskiej synagogi).

Podróżni mogą być zaskoczeni

Osoby korzystające w Mikołowie z komunikacji miejskiej powinny wcześniej zapoznać się z nowymi rozkładami jazdy, aby w czasie podróży nie zostać zaskoczonym - przestrzegł w czwartkowej informacji Wawrzaszek.



Oficjalnie przystanki otrzymają nową nazwę 16 sierpnia. W praktyce jednak, z racji dużej skali zmian, wymiana rozkładów jazdy w terenie będzie dokonywana stopniowa i może potrwać do końca sierpnia - dodał rzecznik ZTM.



Aktualizacja nazw przystanków obejmie 42 stanowiska obsługiwane przez 20 linii autobusowych - 29, 37, 41, 45, 69, 75, 82, 157, 245, 268, 294, 505, 525, 620, 655, 982, J, K, P i M18.



Organizator komunikacji miejskiej podkreśla, że zmiana dotyczy jedynie nazw przystanków i nie pociąga za sobą modyfikacji w ruchu autobusów. W historii ZTM nie było jednak przypadku, żeby w jednej gminie nową nazwę dostawało jednocześnie ponad 40 przystanków. W przypadku Mikołowa jest to co czwarty przystanek.

To początek zmian w Mikołowie

Zarząd Transportu Metropolitalnego jest jednostką budżetową GZM i największym organizatorem transportu zbiorowego w Polsce. Na ulice 41 miast i gmin Metropolii oraz kilkunastu kolejnych z nią sąsiadujących wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na prawie 7 tys. przystanków. W 2019 r. pokonały ponad 100 mln km, obsługując ok. 250 mln przejazdów.



Organizacja transportu publicznego to zadanie własne miast i gmin, w obrębie GZM przekazane przez samorządy członkowskie zrzeszającej je Metropolii. Utrzymywane jest ze składki zmiennej opłacanej co roku przez gminy oraz z biletów. Od maja ub. roku uruchamiane są stopniowo finansowane bezpośrednio przez GZM tzw. linie metropolitalne, które mają być jedną z pierwszych zmian układu komunikacji publicznej w Metropolii.