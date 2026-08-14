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Policja odnalazła ojca i jego 4-letniego syna, którzy zaginęli w Jastrzębiu-Zdroju

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 sierpnia (08:48)

Policjanci z Jastrzębia-Zdroju poszukiwali 31-letniego Patryka oraz jego 4-letniego syna, Emila. Mężczyzna ostatni raz był widziany wczoraj, około godziny 17:00, kiedy wyszedł z synem na podwórko. Dzisiaj opublikowano ich wizerunek. Na szczęście, jak ponformowała policja, obaj zostali odnalezieni.

Policja odnalazła ojca i jego 4-letniego syna, którzy zaginęli w Jastrzębiu-Zdroju
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Mężczyzna ostatni raz widziany był z synem około godziny 17:00 w czwartek, kiedy to wyszedł z nim na podwórko w Jastrzębiu-Zdroju w rejonie ulic Wielkopolskiej, Małopolskiej i Beskidzkiej.

Policyjne poszukiwania przyniosły efekt.

Dzisiaj przed godz. 11.00 poinformowano, że 31-latek i jego 4-letni syn zostali odnalezieni. Obaj są cali i zdrowi.

Asp. szt. Halina Semik z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju powiedziała, że zaginieni zostali odnalezieni przez mundurowych, gdy spacerowali alejkami między blokami. 

Jak wynika z naszych ustaleń, w ciągu ostatniej nocy przemieszczali się przez miasto – dodała policjantka.


Źródło: RMF FM
Tagi: zaginieni zaginione dziecko
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