Policja odnalazła ojca i jego 4-letniego syna, którzy zaginęli w Jastrzębiu-Zdroju

Mężczyzna ostatni raz widziany był z synem około godziny 17:00 w czwartek, kiedy to wyszedł z nim na podwórko w Jastrzębiu-Zdroju w rejonie ulic Wielkopolskiej, Małopolskiej i Beskidzkiej.
Policyjne poszukiwania przyniosły efekt.
Dzisiaj przed godz. 11.00 poinformowano, że 31-latek i jego 4-letni syn zostali odnalezieni. Obaj są cali i zdrowi.
Asp. szt. Halina Semik z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju powiedziała, że zaginieni zostali odnalezieni przez mundurowych, gdy spacerowali alejkami między blokami.
Jak wynika z naszych ustaleń, w ciągu ostatniej nocy przemieszczali się przez miasto – dodała policjantka.