Policja odnalazła ojca i jego 4-letniego syna, którzy zaginęli w Jastrzębiu-Zdroju

RMF24

Policjanci z Jastrzębia-Zdroju poszukiwali 31-letniego Patryka oraz jego 4-letniego syna, Emila. Mężczyzna ostatni raz był widziany wczoraj, około godziny 17:00, kiedy wyszedł z synem na podwórko. Dzisiaj opublikowano ich wizerunek. Na szczęście, jak ponformowała policja, obaj zostali odnalezieni.

Mężczyzna ostatni raz widziany był z synem około godziny 17:00 w czwartek, kiedy to wyszedł z nim na podwórko w Jastrzębiu-Zdroju w rejonie ulic Wielkopolskiej, Małopolskiej i Beskidzkiej.

Policyjne poszukiwania przyniosły efekt.

Dzisiaj przed godz. 11.00 poinformowano, że 31-latek i jego 4-letni syn zostali odnalezieni. Obaj są cali i zdrowi.

Asp. szt. Halina Semik z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju powiedziała, że zaginieni zostali odnalezieni przez mundurowych, gdy spacerowali alejkami między blokami.