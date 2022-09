Nowa siedziba Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, ma powstać w ciągu 18 miesięcy. W poniedziałek przedstawiciele pogotowia podpisali wartą 25 mln zł umowę na zaprojektowanie i realizację inwestycji. W większości sfinansuje ją marszałek województwa. Miasto przekazało grunty.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu obsługuje obszar zamieszkany przez ok. 700 tys. mieszkańców – od Jaworzna przez Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą, powiaty będziński i zawierciański po Szczekociny i Sławków. Zatrudnia 400 osób, w tym ok. 250 ratowników medycznych. W ub. roku jego karetki wyjeżdżały 67 tys. razy, o 11 tys. więcej niż w 2020 r.

Teraz pogotowie ma siedzibę w ścisłym centrum miasta, w budynku dawnego szpitala przy ulicy 3 Maja 33. Przekazany przez miasto teren o powierzchni 0,6 ha znajduje się przy ulicy Janowskiego. W tym rejonie są już nowe siedziby sosnowieckiej policji, a także Prokuratury Rejonowej Północ i Południe. Powstaną tam także siedziby Straży Granicznej i Sądu Rejonowego.

"To dla nas wielka chwila i wielkie przedsięwzięcie. Będziemy mogli pracować w zupełnie innych, nieporównywalnych warunkach. To druga inwestycja, o najwyższej wartości, jeśli chodzi o pogotowie ratunkowe w historii naszego kraju" – powiedział podczas uroczystości dyrektor Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu Klaudiusz Nadolny.

Nowoczesna baza Pogotowia Ratunkowego

"Będzie to nowoczesne pogotowie wybudowane wedle najnowszych standardów. Bardzo dziękuję prezydentowi Sosnowca za przekazanie działek, na których zostanie wybudowana siedziba. Co ważne pracownicy Rejonowego Pogotowia Ratunkowego zyskają na jakości pracy" – zaznaczył marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.

"Co ważne, jest to jedna z pierwszych inwestycji woj. śląskiego od lat, gdzie budujemy wszystko od podstaw. Zasadniczo to były wszystko modernizacje, remonty, przebudowy, a to jest jedna z pierwszych umów – i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie ich parę – gdzie odtwarzamy możliwości, jeśli chodzi o służbę zdrowia" – dodał Chełstowski.

Budowa nowej siedziby pogotowia będzie kosztowała 25 mln zł. Wsparcie 20 mln zł zapewni Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, pozostałe fundusze (5 mln zł) to pieniądze własne Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Ratownicy w nowej siedzibie powinni zacząć pracę za 18 miesięcy.