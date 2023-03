W centrum Jaworzna pobita została16-letnia dziewczynka. W tej sprawie zatrzymane zostały dwie osoby. Niewykluczone jednak, że uczestników zajścia mogło być więcej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM, doniesienie w sprawie pobicia złożyła w środę (15.03) mama 16-latki. Do zajścia miało natomiast dojść w piątek w Jaworznie.

Dwie zatrzymane osoby to także nastolatki. Najpewniej trafią one do izby dziecka. W tej chwili nie ma konieczności, aby pobita dziewczyna musiała przebywać w szpitalu.

Policjanci cały czas ustalają teraz dokładnie kto, gdzie dokładnie i dlaczego pobił 16-latkę. Niewykluczone bowiem, że uczestników zajścia mogło być więcej.

O sprawie pobicia pierwszy informował portal polsatnews.pl, który podał, że nagranie z pobicia, na którym widać zakrwawioną nastolatkę, udostępnił na twitterowym profilu Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Justyna Wiszowaty z jaworznickiej policji mówiła wcześniej, że funkcjonariusze bardzo mocno pracują nad zatrzymaniem sprawców pobicia.

Nie wiemy jeszcze, ile dokładnie osób brało w tym udział. Mamy ustaloną tożsamość dwóch nieletnich dziewczyn w wieku 14 i 15 lat, które były sprawczyniami. Będziemy dzisiaj dążyć do tego, aby je zatrzymać – zapewniała policjantka.

Policjantka zapowiedziała, że ze względu na dynamiczny charakter czynności, które będą wykonywane przez funkcjonariuszy w środę, jaworznicka policja poinformuje o nich w czwartek rano.