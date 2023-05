Pistolet automatycznie zakładający szwy na sercu stosują jako jedyni w Polsce kardiochirurdzy w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. Nowe urządzenie wykorzystywane jest podczas operacji wymiany zastawki aortalnej i pozwala na szybszy powrót pacjentów do normalnego funkcjonowania.

Operacja w GCM / Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach / Materiały prasowe

Urządzenie przypomina pistolet. Ma rękojeść, ma taką lufę, ale istota jego działania w żaden sposób nie jest zła, a wręcz jest pozytywna. Dzięki temu urządzeniu i w ogóle dzięki innowacjom w kardiochirurgii, jesteśmy w stanie zaproponować pacjentowi zabieg małoinwazyjny, zabieg podczas którego nie rozcinamy mostka - wyjaśnia dr hab. Marcin Malinowski z Oddziału Kardiochirurgii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca w Katowicach-Ochojcu.

Jako jedyni w Polsce

Jest wiele korzyści dla pacjentów ze stosowania zabiegów małoinwazyjnych - to szybszy powrót do zdrowia i normalnego funkcjonowania bez wielkich ograniczeń.

Pistolet do zakładania szwów na sercu / Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach / Materiały prasowe

Lekarze z GCM jako jedyni w Polsce używają takiego pistoletu. Jest on wykorzystywany podczas zabiegów wymiany zastawki aortalnej.

To urządzenie zakłada szwy. Wykonując operację "przez dziurkę od klucza", czyli z tzw. małego dostępu, mamy ograniczone pole działania klasycznymi narzędziami. Nawet przy użyciu narzędzi dedykowanych do zabiegów małoinwazyjnych możemy mieć trudności z założeniem szwu. Urządzenie nam te trudności eliminuje i sprawia, że ta część zabiegu jest łatwiejsza - mówi dr hab. Marcin Malinowski.

Operacja w GCM / Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach / Materiały prasowe

"Jest to na pewno wynalazek, który ludzie docenią"

Kardiochirurdzy ze szpitala w Ochojcu przeprowadzili już sześć operacji z użyciem pistoletu.

Czuję się, w porównaniu do poprzedniej mojej wersji serca, rewelacyjnie. To, że mogę tak szybko wrócić do życia, to w ogóle jest coś wspaniałego - mówi pan Krzysztof, który w siódmej dobie po operacji ma zostać wypisany ze szpitala.

Z zabiegu zadowolony jest też pan Tadeusz. Pierwsza wersja była tradycyjna - czeka mnie przecięcie mostka i minimum pół roku wyjęte z życia. Podnieść rąk do góry nie można, leżeć na boku nie można, tylko na plecach. Jest mnóstwo różnych problemów, które wynikają z przecinania mostka. Dlatego cieszę się, że udało mi się załapać na tą metodę i pistolet do szybkiego szycia. Jest to na pewno wynalazek, który ludzie docenią ­­- mówi pacjent.