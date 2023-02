Kompletnie pijany kierowca przewoził pasażerów w Tarnowskich Górach. Policyjna kontrola wykazała w jego organiźmie prawie półtora promila alkoholu. W tym czasie w autobusie było około 60-u osób, głównie uczniów jadących do szkoły.

/ Śląska policja /

Dzisiaj od rana tarnogórscy policjanci prowadzili akcję „Trzeźwy poranek”. Na ul. Częstochowskiej zatrzymali do kontroli kierowcę autobusu, który przewoził około 60 osób – w większości dzieci i młodzież do szkół.

Badanie trzeźwości wykazało w jego organizmie blisko 1,5 alkoholu. Kierowcą okazał się 53-letni mieszkaniec powiatu lublinieckiego.

Pojazd, jakim się poruszał, należał do prywatnego przewoźnika, który świadczył usługi przewozu osób m. in. na terenie powiatu tarnogórskiego. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i dopiero jak wytrzeźwieje stanie przed prokuratorem.