Wiemy, kto zatruł Odrę w zeszłym roku i kto jest odpowiedzialny za jedną z największych katastrof ekologicznych w historii Polski - to górnośląskie kopalnie węgla. Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że woda spuszczana do dopływów Wisły i Odry przez kopalnie węgla jest nawet 8 razy bardziej zasolona niż woda w Bałtyku. To właśnie nagły wzrost zasolenia stworzył idealne warunki do rozwoju złotych alg, które zabiły ryby i inne organizmy rzeczne - napisała organizacja Greenpeace i opublikowała swój raport w tej sprawie. Spółki górnicze odpowiedziały na zarzuty.

Wszystkie kopalnie Polskiej Grupy Górniczej posiadają pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód dołowych do cieków powierzchniowych. Odbywa się to na warunkach zgodnych z pozwoleniami - to odpowiedź Polskiej Grupy Górniczej na zarzuty Greenpeace.

Jak przekazała PGG, prawidłowość realizacji pozwoleń wodnoprawnych jest kontrolowana przez uprawnione instytucje. Inspekcje odbywają się regularnie i żadna z instytucji nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń do działalności kopalń PGG - zaznacza rzecznik spółki Tomasz Głogowski. Dodaje, że całkowite wstrzymanie odprowadzania wód dołowych nie jest możliwe.

Kopalnie ograniczają ilość odprowadzanych wód przez ich wykorzystanie do własnych potrzeb, natomiast ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa pracy dla pracowników, a także realne ryzyko zalanie kopalni, niemożliwe jest całkowite zaprzestanie odprowadzania wód pochodzących odwodnienia zakładów górniczych - mówi Głogowski.

W ubiegłym tygodniu na oskarżenia Greenpeace w podobny sposób odpowiedziała też Jastrzębska Spółka Węglowa, która jednocześnie szczegółowo opisała, w jaki sposób odbywa się odprowadzanie wód dołowych ze kopalń do środowiska.