Po dwuletniej pandemicznej przerwie na katowickie ulice powróci w piątek orszak trzech króli. Pochód rozpocznie się i zakończy przy miejscowej archikatedrze, przechodząc ulicami Powstańców, Lompy, Jagiellońską i, Wita Stwosza. Tam można spodziewać się czasowego wstrzymania ruchu.

Orszak Trzech Króli w Katowicach / Andrzej Grygiel / PAP

Zbiórka uczestników orszaku w stolicy woj. śląskiego odbędzie się około 13:30 na placu przed archikatedrą po uroczystej mszy świętej w intencji m.in. katowickich biskupów - w rocznice ich święceń - wynika z informacji katowickiego samorządu.

Na miejscu uczestnicy będą mogli odebrać od organizatorów śpiewniki i korony. Tam zacznie się też formowanie orszaku, w którym będą szły przebrane w kolorowe stroje dzieci ze szkół i towarzyszący im dorośli. Na czele orszaku pojadą konno trzej królowie, a z nimi pójdą ubrani w stroje śląskie kolędnicy z gwiazdą betlejemską. Orszakowi towarzyszył będzie zespół bębniarzy.

Trasę katowickiego orszaku wytyczono - inaczej niż w poprzednich latach - ulicami Powstańców, Lompy, Jagiellońską, Wita Stwosza do katedry. Na tych ulicach może dojść do tymczasowych ograniczeń w ruchu. W katedrze około godziny 15:00 odbędzie się kolędowanie. Dla zebranych wystąpią chóry Płomień i Kuźnica ze szkół podstawowych.

Organizatorzy katowickiego orszaku ze Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Rodziny Węgielek zrezygnowali w tym roku z odgrywanych na trasie przemarszu scenek, w zamian proponując słuchowisko kontemplacyjne.

Orszaki trzech królów odbędą się też w innych miastach regionu, niektóre w postaci zlotu gwiaździstego. W Gliwicach trzy grupy symbolizujące trzy kontynenty wyruszą ok. godz. 14:30 sprzed kościołów Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Michała Archanioła oraz ze Skweru Europejskiego. Ok. godz. 14:45 grupy spotkają się na rynku, gdzie rozpocznie się wspólne kolędowanie.

Podobnie w Bytomiu, trzy grupy, do których przyporządkowano poszczególne parafie miasta, wyruszą ok. 14.30 z ul. Krakowskiej (obok stacji benzynowej), z placu Akademickiego i z placu Sikorskiego. Spotkają się na bytomskim Rynku ok. 15:00, gdzie na scenie kolędy i pastorałki będą śpiewali wokaliści - wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury nr 2.

Przez Świętochłowice przejdzie jeden orszak. O godz. 17:30 wyruszy on sprzed kościoła ewangelickiego (gdzie wcześniej będzie można oglądać żywą szopkę) i ul. Katowicką przejdzie do kościoła pw. św. Piotra i Pawła. Tam o godz. 18:00 odbędzie się msza święta, a po niej koncert laureatów XXVIII Konkursu Kolęd i Pastorałek, organizowany przez Centrum Kultury Śląskiej.

W Rybniku, jeszcze inaczej, dwa niezależne orszaki przejdą przez dwie dzielnice miasta - Chwałowice i Chwałęcice. W Chwałowicach pochód ruszy o godz. 13.00 sprzed kościoła św. Teresy od Dzieciątka Jezus w kierunku stajenki na Królewioku - na tzw. Wilusiowym Polu przy ul. Zwycięstwa, gdzie odbędzie się kolędowanie.

W rybnickich Chwałęcicach orszak rozpocznie się o godz. 15:30 na skrzyżowaniu ulic Rudzkiej i Czecha i zakończy piknikiem na placu kościelnym, gdzie o 16. odbędzie się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu młodzieży organizującej Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Rybniku.