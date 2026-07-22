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Ogromny pożar w Chorzowie. Kłęby czarnego dymu widoczne z kilku kilometrów

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 22 lipca (19:36)

W Chorzowie w województwie śląskim doszło do pożaru. Strażacy walczą z ogniem, który wybuchł w niezamieszkałym budynku w rejonie ul. Kościuszki w pobliżu rynku. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Prezydent Świętochłowic Daniel Beger poinformował, że kłęby czarnego dymu widoczne są z kilku kilometrów. Mieszkańcy Chorzowa oraz okolic powinni zamknąć okna i ograniczyć wieczorną aktywność fizyczną.

Ogromny pożar w Chorzowie. Kłęby czarnego dymu widoczne z kilku kilometrów
Pożar w Chorzowie, zdj. nadesłane do redakcji /RMF24.pl

Strażacy walczą z pożarem w ścisłym centrum Chorzowa. Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, ogień wybuchł w niezamieszkałym budynku w rejonie ul. Kościuszki w pobliżu chorzowskiego rynku. 

Jak powiedział RMF FM dyżurny komendy wojewódzkiej straży pożarnej, pali się dach i elewacja. Nie ma informacji o poszkodowanych osobach. Na miejscu jest 13 zastępów strazy pożarnej.

 

 

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Źródło: RMF24
Tagi: pożar

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