Ogromny pożar w Chorzowie. Kłęby czarnego dymu widoczne z kilku kilometrów

RMF24

W Chorzowie w województwie śląskim doszło do pożaru. Strażacy walczą z ogniem, który wybuchł w niezamieszkałym budynku w rejonie ul. Kościuszki w pobliżu rynku. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Prezydent Świętochłowic Daniel Beger poinformował, że kłęby czarnego dymu widoczne są z kilku kilometrów. Mieszkańcy Chorzowa oraz okolic powinni zamknąć okna i ograniczyć wieczorną aktywność fizyczną.

Strażacy walczą z pożarem w ścisłym centrum Chorzowa. Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, ogień wybuchł w niezamieszkałym budynku w rejonie ul. Kościuszki w pobliżu chorzowskiego rynku.

Jak powiedział RMF FM dyżurny komendy wojewódzkiej straży pożarnej, pali się dach i elewacja. Nie ma informacji o poszkodowanych osobach. Na miejscu jest 13 zastępów strazy pożarnej.

Zdjęcie nadesłane do naszej redakcji / RMF24.pl

Zdjęcie nadesłane do naszej redakcji / RMF24.pl