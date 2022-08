Od poniedziałku, 22 sierpnia do końca miesiąca, wstrzymany zostanie ruch pociągów aglomeracyjnych z Katowic m.in. do Rybnika i Raciborza na odcinku Katowice – Orzesze. Powód to m.in. przebudowa wiaduktu w Mikołowie. Część pociągów skorzysta z objazdu. Za inne pojadą autobusy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak poinformowały w komunikacie PKP Polskie Linie Kolejowe, wchodząca w kluczowy etap przebudowa wiaduktu kolejowego w Mikołowie, przy ul. Konstantego Prusa, dostosuje jego konstrukcję do jazdy cięższych składów, a dzięki poszerzeniu drogi pod wiaduktem poprawi się komunikacja drogowa w centrum miasta. „Stary obiekt został rozebrany. Pociągi kursowały po tymczasowej konstrukcji, co pozwoliło na utrzymanie ruchu kolejowego przez stację Mikołów. W tym czasie wybudowano przyczółki i zamontowano nowe konstrukcje w formie łuku” – mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Kolejnym etapem będzie nasuwanie obiektu i ułożenie trzech torów na wiadukcie. Zamontowana zostanie sieć trakcyjna. Od 22 sierpnia do 31 sierpnia podróżni będą korzystali z zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Katowice – Orzesze Miasto. Niektóre pociągi pojadą zmienioną trasą przez Tychy, Wyry i Łaziska Średnie. Po nowym wiadukcie pociągi pojadą od 1 września 2022 r. Zobacz również: Nie żyje najstarsza Polka. Tekla Juniewicz była też drugą najstarszą osobą na świecie

