Wspólnie ocalmy Szyb Krystyna – apelują społecznicy z Bytomia i miłośnicy postindustrialnego dziedzictwa Śląska. Chcą, by miasto kupiło od prywatnego właściciela blisko 100-letni szyb dawnej kopalni Szombierki. W internecie zbierają podpisy pod petycją w tej sprawie.

Szyb Krystyna / Anna Kropaczek / RMF24

"Zakochaj się w Krystynie" - z takim transparentem inicjatorzy akcji ratowania szybu wybrali się na spacer. Pojawił się na nim m.in. dr hab. inż. Tomasz Wagner, nauczyciel akademicki Politechniki Śląskiej, specjalista w zakresie projektowania architektury obiektów użyteczności publicznej. Sam budynek nawiązuje w swojej estetyce do wieży wręcz sakralnej. Mówimy często o świątyniach przemysłu. Takie znaczenie miał obiekt Elektrociepłowni Szombierki, który był właśnie wielką katedrą przemysłu tamtych czasów, ale tak samo prestiżowe znaczenie i formę symbolu miał właśnie Szyb Krystyna - przekonywał naukowiec.

Szyb Krystyna to niewątpliwie jeden z symboli Bytomia. Kształtem przypomina młot górniczy. Wewnątrz ma stalową konstrukcję, Wieża powstała w 1929 roku. Należała do Hohenzollerngrube (kopalni Hohenzollern), której nazwę po wojnie zmieniono na Szombierki. Kiedy kopalnia była likwidowana, większość jej zabudowań rozebrano. Szyb Krystyna pozostał, a w 2004 roku wpisano go do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego. W 2008 roku właścicielem wieży zostało przedsiębiorstwo Armada Development SA. Pojawiły się plany zaadaptowania wieży na cele edukacyjne i rozrywkowe. Pomysłów było wiele, ale nic z nich nie wyszło. Od lat obiekt niszczeje.

Spacer pod hasłem "Zakochaj się w Krystynie" zorganizowano kilka dni przed imieninami Krystyny i jednocześnie walentynkami. Jakub Wesołowski, jeden z inicjatorów akcji przekonuje, że warto w Krystynę zainwestować ze względów historycznych. Po to, żeby wypiękniała. Jest nierozerwalnie związana z krajobrazem Bytomia i mieszkańcami - mówił Wesołowski.

W petycji dostępnej w internecie jest apel do miasta: O podjęcie natychmiastowych działań w bieżącym 2023 roku oraz zabezpieczenie środków na wykup Szybu Krystyna w budżecie miasta na nadchodzący rok 2024, a następnie jak najszybsze wpisanie obiektu do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+. Oraz zgłoszenie rewitalizacji Szybu Krystyna do kolejnej edycji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Tylko do 2027 r. Polska ma szansę otrzymać z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ponad 16 mld złotych. Petycja dostępna jest TUTAJ