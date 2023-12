Od dziś, mieszkańcy i odwiedzający Katowice muszą dostosować się do nowych zasad parkowania. Wprowadzone zostały dwie strefy: A i B, nowe są także opłaty. Zmiany mają doprowadzić do tego, że mniej samochodów wjedzie do ścisłego centrum, a katowiczanom łatwiej będzie zaparkować tam, gdzie mieszkają. Nowy jest także sposób weryfikowania, czy kierowcy zapłacili za parkowanie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Mieszkańcy Katowic mówią, że miejsca parkingowe są często zajęte przez samochody z innych województw. Jestem mieszkańcem i nie mam gdzie zaparkować. Mam nadzieję, że teraz, z preferencyjnymi cenami, będę mógł zaparkować po ciężkich zakupach. To bardzo dobry pomysł, który powinny wprowadzić wszystkie miasta - mówił reporterowi RMF FM jeden z mieszkańców. Niektórzy mieszkańcy Śródmieścia już dzisiaj rano zauważyli, że wolnych miejsc parkingowych pod blokami i na ulicach jest więcej. Czy będzie łatwiej parkować w Śródmieściu? Osoby zamieszkujące w strefie płatnego parkowania mają teraz preferencyjne warunki korzystania z miejsc parkingowych. Dla nich przygotowano specjalną ofertę. Już teraz wydano kilka tysięcy specjalnych kart parkowania dla mieszkańców Katowic. Nowy system zakłada, że mieszkańcy będą płacić za parkowanie zdecydowanie mniej niż osoby spoza Katowic. Opłaty abonamentowe będzie można wnosić miesięcznie, kwartalnie lub półrocznie. Stawka dla Strefy B (zielonej) wyniesie 10 zł miesięcznie lub 25 zł kwartalnie. Stawka dla Strefy A (niebieskiej) wyniesie 20 zł miesięcznie lub 50 zł kwartalnie. Od 1 grudnia posiadacz Parkingowej Karty Mieszkańca dla strefy A będzie mógł parkować pojazd zarówno w strefie A, jak i B. Z kolei posiadacz Parkingowej Karty Mieszkańca dla strefy B będzie mógł parkować tylko w tej strefie. Opłaty w Strefie Płatnego Parkowania dla osób, które nie mają abonamentów lub Parkingowej Karty Mieszkańca Strefa A (niebieska) - w ścisłym centrum Opłaty od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem sobót stanowiących dni wolne od pracy), od g. 7.00 do 17.00 Stawki: 3 zł - za postój do 30 minut

6 zł - za postój powyżej 30 minut do 1 godziny

7,20 zł - za drugą rozpoczętą godzinę postoju

8,40 zł - za trzecią rozpoczętą godzinę postoju

6,00 zł - za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju Strefa B (zielona) - obrzeża centrum Opłaty od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.00 Stawki: 2 zł - za postój do 30 minut

4 zł - za postój powyżej 30 minut do 1 godziny

4,80 zł - za drugą rozpoczętą godzinę postoju

5,60 zł - za trzecią rozpoczętą godzinę postoju

4,00 zł - za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju Za parkowanie będzie można zapłacić korzystając z aplikacji mobilnych (Anypark, skyCash-mobiParking, mPay, moBiLET, ePARK, Flowbird) lub w parkomacie (płatność gotówką, kartą płatniczą lub blikiem). Informacja o dokonanej płatności pojawi się w systemie. Kierowca nie będzie musiał zostawiać za szybą żadnego potwierdzenia. Miasto zainwestowało duże pieniądze w centrum przesiadkowe, aby uniknąć problemów z parkowaniem. Mimo to, nadal trzeba szukać miejsca do parkowania. Objechałem dwa razy zanim znalazłem miejsce. Mam nadzieję, że sytuacja się poprawi - mówił nam jeden z mężczyzn. Jak będzie weryfikowane, czy ktoś zapłacił za parkowanie? Podobnie jak w Warszawie, w Katowicach pojawią się specjalne samochody wyposażone w system weryfikujący tablice rejestracyjne pojazdów. System będzie sprawdzał, czy opłata za parkowanie została uiszczona. Jeżeli tak, nic się nie dzieje. Jeżeli nie, kierowca nie znajdzie już "kwitka" za szybą. Sam będzie musiał wejść na stronę internetową, wpisać numer rejestracyjny pojazdu i tam zweryfikować, czy nie został ukarany. Obowiązek sprawdzenia, czy opłata została uiszczona, spoczywa na kierowcy. Zobacz również: Dwa wstrząsy w śląskich kopalniach. Ranny górnik

