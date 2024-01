Nocna ewakuacja pasażerów pociągu pod Lublińcem w Śląskiem. Wszystkich autobusami przewieziono do Wrocławia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM w nocy doszło do awarii pociągu z Lublina do Wrocławia. Stało się to na jednotorowym odcinku. Początkowo planowano, żeby pasażerowie z unieruchomionego składu przesiedli się do innego pociągu, który jechał z Warszawy również do Wrocławia.

Zepsuty pociąg całkowicie zablokował jednak przejazd, dlatego skład z Warszawy skierowano na trasę objazdową, a pasażerów ostatecznie zabrały 3 zastępcze autobusy, które pojechały do Wrocławia.

Zepsuty pociąg trzeba było ściągnąć z torów. Po godz. 3.00 torowisko zostało odblokowane i ruch odbywa się tam już normalnie.