​Pierwsze nietoperze przyleciały już na strych szkoły w Brennej w Beskidzie Śląskim. Od maja ssaki będzie można podglądać dzięki obserwatorium, które zostało tam utworzone.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jest już ich około dziesięciu. Dokładnie trudno to określić, gdyż nie wszystkie widać - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej Marzena Bochnak z brenneńskiego ośrodka promocji kultury i sportu. Jak jednak zaznaczyła, wkrótce będzie ich jednak znacznie więcej, w zależności od dnia nawet około setki.

Kolonia nietoperzy spędzi na szkolnym strychu wiosnę i lato. Przylatują dwa gatunki - podkowce małe i nocki duże. Zimę spędziły w jaskiniach w masywie Stołowa, Trzech Kopców, Grabowej i Malinowej. W czerwcu przyjdą na świat młode.

Nietoperze można oglądać przez weneckie lustro

Marzena Bochnak powiedziała, że brenneńskie nietoperze podpatrywać będzie można od początku maja do końca września, od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:00. Uprzednio trzeba się jednak umówić za pośrednictwem biura promocji kultury i sportu w Brennej.

Obserwatorium otwarte będzie także podczas tegorocznej Nocy Muzeów, 2 maja, w godzinach od 17:00 do 20:00 - zaznaczyła Bochnak.

Obserwatorium, które umożliwia podpatrywanie oraz podsłuchiwanie nietoperzy, składa się z dwóch części. Nietoperze można oglądać przez weneckie lustro. Przeszklenie wygłusza dźwięki i nie przepuszcza światła. Przez głośniki słychać natomiast odgłosy zwierząt.

Na parterze szkoły utworzona została sala medialna, w której można prowadzić zajęcia edukacyjne. Na monitorach transmitowany jest obraz rejestrowany przez kamery na strychu.

Na świecie żyje ponad 980 gatunków nietoperzy, z czego w Polsce - 25. Część z nich jest zagrożona wyginięciem. Na strych szkoły w Brennej przylatują od wielu lat. Późną wiosną rodzą się tu młode, które również będzie można zobaczyć.