Sosnowieccy policjanci dostali informację o niebezpiecznej sytuacji na trasie DK94. Jeden z kierowców poruszających się po drodze, zauważył ciężarówkę, która jechała „wężykiem”, a następnie zaczęła zjeżdżać na pobocze. Kierowca tira był nieprzytomny. Świadek tego zdarzenia natychmiast zareagował, zatrzymując samochód. Najprawdopodobniej zapobiegł kolejnej tragedii, gdyż kierowca ciężarówki zmarł.

/ Śląska policja /

Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło we wtorek w godzinach wieczornych na trasie DK 94, w kierunku Dąbrowy Górniczej. Podczas rozmowy policjantów ze zgłaszającym, 30-letnim obywatelem Ukrainy, okazało się, że w trakcie jazdy zauważył on podejrzanie poruszający się po drodze samochód ciężarowy.

Pojazd po chwili zaczął zjeżdżać na pobocze. Gdy 30-latek zrównał się z ciężarówką, zobaczył, że na miejscu kierowcy siedzi nieprzytomny mężczyzna. Widząc to, postanowił natychmiast zareagować. Pojazd w każdym momencie mógł uderzyć w inne, przejeżdżające obok samochody.

Zatrzymał prowadzone przez siebie auto, po czym podbiegł do ciężarówki i zaciągnął hamulec ręczny.





Następnie wezwał pogotowie oraz policjantów, którzy jeszcze przed przyjazdem karetki, udzielili nieprzytomnemu 59-latkowi pomocy. Niestety, kierowca pojazdu ciężarowego, pomimo podjętej reanimacji zmarł.





Dzięki szybkiej reakcji świadka tego zdarzenia udało się uniknąć jeszcze większej tragedii na tak ruchliwej drodze.