Utrudniony przejazd przez tunel przy katowickim Spodku. Rano doszło tam do kolizji samochodu osobowego i ciężarówki. Na poważne utrudnienia napotykają we wtorek rano kierowcy podróżujący autostradą A4 na styku woj. śląskiego i opolskiego. Po wypadku autostrada została zablokowana. Śląska drogówka stara się kierować ruch na drogę krajową nr 94.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Po zderzeniu samochodu osobowego i ciężarówki, tunel pod katowickim Spodkiem był całkowicie zablokowany w kierunku Sosnowca. Obecnie odblokowano jeden pas ruchu, jednak wybierający tę trasę kierowcy nadal muszą wykazać się cierpliwością i zachować ostrożność.

Autostrada A4 została zablokowana w obu kierunkach po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych, do którego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie i Łany (woj. opolskie).



Jak przekazała GDDKiA, w wyniku wypadku jedna osoba poniosła śmierć, a kolejna została ranna. "Wytyczono następujące objazdy w kierunku Wrocławia: w. Łany - DK 40 - DW 907 - DK 94 - DW 426- w. Kędzierzyn-Koźle, w kierunku Katowic: w. Kędzierzyn-Koźle - DW426 - DK 40- w. Łany".



Komisarz Tomasz Bratek ze śląskiej drogówki powiedział PAP, że tamtejsi funkcjonariusze w związku z tym zdarzeniem starają się kierować ruch na równoległą do autostrady drogę krajową nr 94.



We wtorek po godz. 9. na śląskim odcinku A4 korek do węzła Łany sięgał wcześniejszego węzła Kleszczów. To odcinek liczący ok. 8 kilometrów. Po opolskiej stronie korki były znacznie mniejsze.

Jak informuje dziennikarz RMF FM, od rana na śląskich drogach miało miejsce już około 30 kolizji i stłuczek.