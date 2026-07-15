Nawałnica nad Raciborzem. Poważne utrudnienia dla kierowców

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Intensywne opady deszczu paraliżują wiele regionów Polski, powodując utrudnienia na drogach. Tak jest m.in. w rejonie Raciborza na Śląsku. Front atmosferyczny przyniósł tam bardzo silne opady, po których część tras została podtopiona - informuje reporter RMF FM Marcin Buczek.

Intensywne opady deszczu w Raciborzu. Strażacy interweniowali ponad 100 razy

Zalany został między innymi fragment drogi krajowej nr 45 przed Raciborzem, od strony Chałupek. Utrudnienia występują także w Markowicach, gdzie na drodze wojewódzkiej pod wodą znalazł się przejazd kolejowy.

Problemy dotyczą również lokalnych dróg. W samym Raciborzu zalane są niektóre przejazdy pod mostami. Strażacy od rana interweniowali już ponad 100 razy, głównie w związku z podtopieniami i skutkami intensywnych opadów.

Do lokalnych zalań dochodzi także na Opolszczyźnie. Strażacy otrzymali zgłoszenia z okolic miejscowości Dzierżysław i Rozumice, przy granicy z Czechami.

Policja apeluje: Prosimy o zdjęcie nogi z gazu

Służby apelują o ostrożność - w miejscach, gdzie pojawiła się woda na drogach, kierowcy powinni zwalniać i stosować się do poleceń służb.

„Na drogach panują trudne warunki. Intensywne opady deszczu ograniczają widoczność i wydłużają drogę hamowania. Prosimy o zdjęcie nogi z gazu, zachowanie bezpiecznego odstępu i szczególną ostrożność. Lepiej dojechać kilka minut później, niż nie dojechać wcale” - apeluje raciborska policja.