Na Śląsku ruszają ćwiczenia „Wind Strike 2026”. Będą alarmy i ewakuacje

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Strażacy, policjanci, żołnierze oraz przedstawiciele samorządów, wezmą udział w szeroko zakrojonych ćwiczeniach „Wind Strike 2026”. Od środy do piątku północna część województwa śląskiego stanie się miejscem symulowanych akcji ratunkowych i zarządzania kryzysowego. Mieszkańcy powinni przygotować się na wzmożoną aktywność służb i testy systemów alarmowych.

Ćwiczenia „Wind Strike 2026” – służby w gotowości

Od 21 do 23 października północna część województwa śląskiego będzie miejscem intensywnych ćwiczeń pod kryptonimem „Wind Strike 2026”.

W wydarzeniu weźmie udział około 1,4 tysiąca osób, w tym przedstawiciele wszystkich najważniejszych służb ratunkowych oraz samorządów lokalnych. Celem ćwiczeń jest doskonalenie współpracy w sytuacjach kryzysowych, takich jak ekstremalne zjawiska pogodowe czy awarie infrastruktury.

Działania obejmą powiaty częstochowski, lubliniecki, kłobucki, myszkowski, zawierciański oraz miasto Częstochowa.

W ramach realizowanych 20 epizodów będą swoje zadania wykonywali strażacy, ratownicy medyczni, żołnierze, policjanci, ale także przedstawiciele samorządu terytorialnego – zapowiedział wojewoda śląski Marek Wójcik.

Alarmy i ewakuacje – co czeka mieszkańców?

W trakcie ćwiczeń przewidziano testy systemów ostrzegania i alarmowania. Mieszkańcy regionu mogą usłyszeć sygnały alarmowe oraz zauważyć wzmożoną obecność służb na ulicach.

Wojewoda uspokaja, że nie należy się niepokoić – to tylko elementy ćwiczeń.

Scenariusze obejmują m.in. usuwanie skutków gwałtownych burz, awarie infrastruktury krytycznej oraz masową ewakuację ludności. Strażacy będą mieli do dyspozycji ponad 100 jednostek sprzętu, a w działaniach weźmie udział ponad 400 funkcjonariuszy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ćwiczymy dziś, w warunkach spokoju i pokoju, tak żeby móc przygotować się maksymalnie dobrze na realne zagrożenie, które może wystąpić – podkreślił bryg. Zbigniew Dyk, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

W ćwiczeniach uczestniczyć będzie również około 400 policjantów, których zadaniem będzie zabezpieczanie miejsc symulowanych zdarzeń, wyznaczanie stref oraz kierowanie ruchem.

Myślę, że wartością dodaną tych ćwiczeń, poza tym, że poznajemy się i widzimy się w działaniu, również jest to, że nawet jak popełniamy jakieś błędy, możemy nad nimi pracować – zaznaczył insp. Jacek Stelmach, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Organizatorzy podkreślają, że kluczowe będzie ćwiczenie współpracy z samorządami i strukturami zarządzania kryzysowego na różnych poziomach. Szczegóły scenariuszy pozostają tajemnicą, by uczestnicy mogli zmierzyć się z nieprzewidywalnymi sytuacjami.

