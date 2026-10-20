Na Śląsku ruszają ćwiczenia „Wind Strike 2026”. Będą alarmy i ewakuacje

Ćwiczenia „Wind Strike 2026” – służby w gotowości
Od 21 do 23 października północna część województwa śląskiego będzie miejscem intensywnych ćwiczeń pod kryptonimem „Wind Strike 2026”.
W wydarzeniu weźmie udział około 1,4 tysiąca osób, w tym przedstawiciele wszystkich najważniejszych służb ratunkowych oraz samorządów lokalnych. Celem ćwiczeń jest doskonalenie współpracy w sytuacjach kryzysowych, takich jak ekstremalne zjawiska pogodowe czy awarie infrastruktury.
Działania obejmą powiaty częstochowski, lubliniecki, kłobucki, myszkowski, zawierciański oraz miasto Częstochowa.
W ramach realizowanych 20 epizodów będą swoje zadania wykonywali strażacy, ratownicy medyczni, żołnierze, policjanci, ale także przedstawiciele samorządu terytorialnego – zapowiedział wojewoda śląski Marek Wójcik.
Alarmy i ewakuacje – co czeka mieszkańców?
W trakcie ćwiczeń przewidziano testy systemów ostrzegania i alarmowania. Mieszkańcy regionu mogą usłyszeć sygnały alarmowe oraz zauważyć wzmożoną obecność służb na ulicach.
Wojewoda uspokaja, że nie należy się niepokoić – to tylko elementy ćwiczeń.
Scenariusze obejmują m.in. usuwanie skutków gwałtownych burz, awarie infrastruktury krytycznej oraz masową ewakuację ludności. Strażacy będą mieli do dyspozycji ponad 100 jednostek sprzętu, a w działaniach weźmie udział ponad 400 funkcjonariuszy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Ćwiczymy dziś, w warunkach spokoju i pokoju, tak żeby móc przygotować się maksymalnie dobrze na realne zagrożenie, które może wystąpić – podkreślił bryg. Zbigniew Dyk, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP.
W ćwiczeniach uczestniczyć będzie również około 400 policjantów, których zadaniem będzie zabezpieczanie miejsc symulowanych zdarzeń, wyznaczanie stref oraz kierowanie ruchem.
Myślę, że wartością dodaną tych ćwiczeń, poza tym, że poznajemy się i widzimy się w działaniu, również jest to, że nawet jak popełniamy jakieś błędy, możemy nad nimi pracować – zaznaczył insp. Jacek Stelmach, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
Organizatorzy podkreślają, że kluczowe będzie ćwiczenie współpracy z samorządami i strukturami zarządzania kryzysowego na różnych poziomach. Szczegóły scenariuszy pozostają tajemnicą, by uczestnicy mogli zmierzyć się z nieprzewidywalnymi sytuacjami.