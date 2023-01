Ponad 50 razy interweniowali strażacy w nocy z soboty na niedzielę w rejonie Bielska-Białej i na Śląsku Cieszyńskim przy szkodach wyrządzonych przez wiatr. Synoptycy z IMGW prognozowali, że w porywach przekroczy 75 km na godzinę.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Najwięcej interwencji podjęli bielscy strażacy. W ciągu nocy było ich około 40, głównie w rejonie Jasienicy i Międzyrzecza. Dyżurny oficer z komendy miejskiej w Bielsku-Białej podał, że strażacy interweniowali przy złamanych konarach drzew i zebraniu niezabezpieczonych blach, które siła wiatru przeniosła na drogę. Mieliśmy też cztery zgłoszenia o naderwaniu poszycia dachu - dodał.

Na Śląsku Cieszyńskim strażacy interweniowali około 15 razy, głównie przy połamanych drzewach i zerwanych liniach energetycznych.

Spółka Tauron, która dostarcza energię, podała na swojej stronie, że w rejonie Bielska-Białej i Cieszynie nocą doszło do kilku awarii, m.in. na obrzeżach północnej części Bielska-Białej oraz w okolicach Buczkowic, Międzyrzecza, Ustronia, Cieszyna i Goleszowa. Energetycy zapowiadają, że uporają się z nimi do południa w niedzielę.