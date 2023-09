​Filharmonia Śląska już po raz kolejny zorganizuje Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga. Jedenasta edycja odbędzie się w dniach 17 -27 listopada w Katowicach.

Dyrektor Filharmonii Śląskiej Adam Wesołowski zapowiedział, że XI Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga odbędzie się od 17-27 listopada w Katowicach. Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane były od 1 października 2022 do 15 lipca tego roku. Zgłosiło się aż 256 młodych dyrygentów z całego świata: reprezentowali oni 43 kraje znajdujące się na 6 kontynentach.

Do udziału w konkursie komisja zakwalifikowała 50 najlepszych dyrygentów wśród których są przedstawiciele 23 krajów.

Cieszymy się najwyższą frekwencją, jeśli chodzi o zgłoszenia z całego świata - oświadczył dyrektor Filharmonii Śląskiej, a także dyrektor konkursu Adam Wesołowski.

To, co dla nas najważniejsze, to zgłoszenia od profesjonalnych dyrygentów, którzy często pełnią nawet funkcję dyrektorów artystycznych - dodał.

Podczas oficjalnego rozpoczęcia konkursu -17 listopada - odbędzie się koncert inauguracyjny, na którym wystąpi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej.

Zmagania konkursowe rozpoczną się 18 listopada

Pierwszy etap przesłuchań zakończy się 21 listopada, drugi odbędzie się w dniach 22-23 listopada, a trzeci - w dniu 24 listopada.

Wyłonieni w trzecim etapie laureaci wystąpią na dwóch koncertach. Pierwszy z nich odbędzie się 25 listopada w Filharmonii Śląskiej, a drugi - 27 listopada w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Ocena dyrygenta jest bardzo trudna, ponieważ dyrygent nie brzmi. Brzmi orkiestra. Ja osobiście oceniam według: znajomości partytury, techniki dyrygenckiej, komunikacji z zespołem oraz rozplanowania próby - zdradził dyrektor artystyczny i jednocześnie juror w konkursie Yaroslav Shemet.

Główną nagrodą w Konkursie będzie Złota Batuta oraz nagroda finansowa w wysokości 20 tysięcy euro dla najlepszego uczestnika. Zwycięzca drugiego miejsca otrzyma Srebrną Batutę oraz nagrodę 10 tysięcy euro. Trzecie miejsce z kolei to Brązowa Batuta i 6 tysięcy euro.

W ramach konkursu przyznane zostaną również pozaregulaminowe nagrody, które ufundowane zostały przez Fundację im. Jerzego Semkowa, Kancelarię Prawną Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, Polskie Wydawnictwo Muzyczne oraz STOART.

Uczestnicy otrzymają także zaproszenia do poprowadzenia koncertów wspaniałych orkiestr. To jest niebywałe, że aż 42 koncerty czekają na laureatów, bo to 10 koncertów za granicami Polski: od Pragi przez Londyn, Cannes. Od razu sięgają do najważniejszych sal koncertowych, do najlepszych orkiestr i kto wie, może wielu z nich tam zostanie jako szefowie kolejnych orkiestr - podkreślił dyrektor Filharmonii Śląskiej.

Konkurs dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Muzyka", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.