Tragedia w Piechowicach na Dolnym Śląsku. W jednym z mieszkań znaleziono dziś ciała dwóch osób. Na miejsce wezwano policję, prokuratora i strażaków.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ofiary to 77-letni mężczyzna i 52-letnia kobieta.

Ciała znalazł ich sąsiad. Zainteresowało go to, że drzwi do ich mieszkania były otwarte.

Jak usłyszał reporter RMF FM od jednego z policjantów, na ciele ofiar nie było zewnętrznych śladów, które mogłyby np. wskazywać na zbrodnię. Wykonane przez strażaków pomiary nie wykazały także obecności trujących gazów, np. czadu.

Przyczynę śmierci ma wyjaśnić sekcja zwłok.