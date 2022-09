Do 20 zwiększyła się liczba składów węglowych, które posiadają status Kwalifikowanych Dostawców Węgla Polskiej Grupy Górniczej. Oto najnowsza lista firm współpracujących z PGG.

Kwalifikowani Dostawcy Węgla (KDW) mają przywozić węgiel z kopalń do swoich składów - będzie to węgiel kupiony przez klientów indywidulanych w e-sklepie PGG. To oznacza, że węgla z Polskiej Grupy Górniczej nie będzie można u nich kupić z pominięciem internetowego sklepu.

Dostawcy będą mogli oferować usługi transportowe - bezpośrednio do domów klientów. Będzie to dodatkowo płatna usługa.

Strona internetowa sklepu Polskiej Grupy Górniczej, w związku z dużą liczbą odwiedzin, może mieć problemy z funkcjonowaniem.

Została przekroczona maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do witryny sklepu. Proszę spróbować ponownie później. Przypominamy, że towar jest sukcesywnie uzupełniany. Zapraszamy - brzmi komunikat, który w godzinach popołudniowych we wtorek często pojawiał się na stronie internetowej sklepu PGG.

Lista Kwalifikowanych Dostawców Węgla

Oto najnowsza lista składów posiadających status KDW:

woj. lubelskie. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi- Handel "FURT-POL" Piotr Furtak . 24-310 Karczmiska, ul. Opolska 16. Kontakt: 532-770-800, furt-pol@wp.pl;

. 24-310 Karczmiska, ul. Opolska 16. Kontakt: 532-770-800, furt-pol@wp.pl; woj. łódzkie. Agro-Bud Gajda Spółka Jawna . 99-400 Łowicz, ul. Dąbkowice Górne 44. Kontakt: 46 838-90-46, martagajda@op.pl;

. 99-400 Łowicz, ul. Dąbkowice Górne 44. Kontakt: 46 838-90-46, martagajda@op.pl; woj. małopolskie. Firma Handlowo Usługowa "ADMET" Adam i Teresa Czekaj . 32-100 Proszowice, ul. Kościelec 19 A. Kontakt: 501-005-575, admet2@wp.pl;

. 32-100 Proszowice, ul. Kościelec 19 A. Kontakt: 501-005-575, admet2@wp.pl; woj. małopolskie. BOSTAR Sp. z o.o. 32-067 Tenczynek, ul. Wcisły 1. Kontakt: 536-760-730, skład.tenczynek@bostar.com;

32-067 Tenczynek, ul. Wcisły 1. Kontakt: 536-760-730, skład.tenczynek@bostar.com; woj. małopolskie. CHEMPAK Marek Więckowski . 32-800 Brzesko, ul. Kopernika 18 C. Kontakt: 14 686-38-81, biuro@chempak.com.pl;

. 32-800 Brzesko, ul. Kopernika 18 C. Kontakt: 14 686-38-81, biuro@chempak.com.pl; woj. małopolskie. F.H. Glifada Tarnów Robert Bieda . 32-240 Żabno, ul. Piłsudskiego 69. Kontakt: 668-618-094, lukasz.glifada@interia.pl;

. 32-240 Żabno, ul. Piłsudskiego 69. Kontakt: 668-618-094, lukasz.glifada@interia.pl; woj. mazowieckie. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "AMSON" Rapczewski Marcin Bartosz . 05-402 Otwock, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 3. Kontakt: 798-268-435;

. 05-402 Otwock, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 3. Kontakt: 798-268-435; woj. mazowieckie. STU Płock Sp. z o.o. 09-451 Radzanowo, ul. Spółdzielcza 7. 606-628-861, br.stu@op.pl;

09-451 Radzanowo, ul. Spółdzielcza 7. 606-628-861, br.stu@op.pl; woj. opolskie. Firma Handlowo-Usługowa Liradjag Rafał Gajda . 46-320 Praszka, ul. Wierzbie 31A. Kontakt: 696-596-555, biuroliradjag@proton.com;

. 46-320 Praszka, ul. Wierzbie 31A. Kontakt: 696-596-555, biuroliradjag@proton.com; woj. podkarpackie. Firma Handlowo- Usługowa Wiesław Hajder . 36-050 Wólka Sokołowska, ul. Wólka Sokołowska 237. Kontakt: 17 772-80-81, hajder@wp.pl;

. 36-050 Wólka Sokołowska, ul. Wólka Sokołowska 237. Kontakt: 17 772-80-81, hajder@wp.pl; woj. podkarpackie. "PANMAR" Czekańska Szmyd Sp. J . 38-623 Uherce Mineralne, ul. Stacja PKP 1. Kontakt: 13 461-83-83, so@panmar.pl;

. 38-623 Uherce Mineralne, ul. Stacja PKP 1. Kontakt: 13 461-83-83, so@panmar.pl; woj. podlaskie. Handel Artykułami Przemysłowymi Krzysztof Kołakowski . 18-300 Wola Zambrowska, ul. Spokojna 4. Kontakt: 86 271-34-90, kolakowski.k@op.pl;

. 18-300 Wola Zambrowska, ul. Spokojna 4. Kontakt: 86 271-34-90, kolakowski.k@op.pl; woj. pomorskie. Firma Usługowo-Handlowa "DOMBUD" Pryczkowski Spółka Jawna . 83-300 Łapalice, ul. Kartuska 10. Kontakt: 691-191-783, wegiel@dombudlapalice.pl;

. 83-300 Łapalice, ul. Kartuska 10. Kontakt: 691-191-783, wegiel@dombudlapalice.pl; woj. pomorskie. ANT-POL Andrzej Spica . 89-650 Czersk, ul. Starogardzka 112. Kontakt: 507-029-166, ant-pol.spica@wp.pl;

. 89-650 Czersk, ul. Starogardzka 112. Kontakt: 507-029-166, ant-pol.spica@wp.pl; woj. świętokrzyskie. KARBONEX sp. z o.o . 28-300 Jędrzejów, ul. Partyzantów 73. Kontakt: 663-770-509, karbonexmj@gmail.com;

. 28-300 Jędrzejów, ul. Partyzantów 73. Kontakt: 663-770-509, karbonexmj@gmail.com; woj. świętokrzyskie. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Grzegorz Sarna . 28-100 Busko-Zdrój, ul. Batalionów Chłopskich 3. Kontakt: 605-121-111, biurosarna@gmail.com;

. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Batalionów Chłopskich 3. Kontakt: 605-121-111, biurosarna@gmail.com; woj. warmińsko-mazurskie. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Gardei . 14-220 Iława, ul. Kisielice ul. Kolejowa 3 A. Kontakt: 55 275-14-90, gsgardeja@post.pl;

. 14-220 Iława, ul. Kisielice ul. Kolejowa 3 A. Kontakt: 55 275-14-90, gsgardeja@post.pl; woj. warmińsko-mazurskie. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe HEOPS Henryk Orłowski . 14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 1. Kontakt: 505-552-610, tomasz@heops.pl;

. 14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 1. Kontakt: 505-552-610, tomasz@heops.pl; woj. wielkopolskie. KUMA Magda & Magda Spółka Jawna . 63-600 Kępno, ul. Olszowa; ul. Granitowa 9. Kontakt: 627-826-000, biuro@kuma.com;

. 63-600 Kępno, ul. Olszowa; ul. Granitowa 9. Kontakt: 627-826-000, biuro@kuma.com; woj. zachodniopomorskie. AGROSKŁAD Nowakowski Spółka Jawna. 72-130 Maszewo, ul. Jedności Narodowej 22C. Kontakt: 506-950-697, wegiel@agrosklad.pl.

Jeśli klient np. z Małopolski kupi węgiel w sklepie internetowym PGG, nie będzie musiał organizować transportu z kopalni. Będzie mógł wybrać jednego z dwóch dostawców na terenie swojego województwa, u którego odbierze opał.

Lista powiatów i składów KDW

Na liście Kwalifikowanych Dostawców Węgla znajduje się również spis powiatów, które są obsługiwane przez poszczególne składy posiadające status KDW. Oto lich lista:

ADMET

miechowski (woj. małopolskie)

proszowicki (woj. małopolskie)

Agro-Bud

łowicki (woj. łódzkie)

rawski (woj. łódzkie)

skierniewicki (woj. łódzkie)

AGROSKŁAD

goleniowski (woj. zachodniopomorskie)

kamieński (woj. zachodniopomorskie)

policki (woj. zachodniopomorskie)

AMSON

miński (woj. mazowieckie)

otwocki (woj. mazowieckie)

piaseczyński (woj. mazowieckie)

ANT-POL

chojnicki (woj. pomorskie)

człuchowski (woj. pomorskie)

BOSTAR

krakowski (woj. małopolskie)

Kraków (woj. małopolskie)

CHEMPAK

bocheński (woj. małopolskie)

brzeski (woj. małopolskie)

wielicki (woj. małopolskie)

DOMBUD

Gdańsk (woj. pomorskie)

gdański (woj. pomorskie)

Gdynia (woj. pomorskie)

kartuski (woj. pomorskie)

Sopot (woj. pomorskie)

FURT-POL

janowski (woj. lubelskie)

kraśnicki (woj. lubelskie)

lubelski (woj. lubelskie)

Lublin (woj. lubelskie)

opolski (woj. lubelskie)

GLIFADA

dąbrowski (woj. małopolskie)

tarnowski (woj. małopolskie)

Grzegorz Sarna

buski (woj. świętokrzyskie)

kazimierski (woj. świętokrzyskie)

pińczowski (woj. świętokrzyskie)

Hajder

leżajski (woj. podkarpackie)

łańcucki (woj. podkarpackie)

przeworski (woj. podkarpackie)

rzeszowski (woj. podkarpackie)

HEOPS

bartoszycki (woj. warmińsko-mazurskie)

braniewski (woj. warmińsko-mazurskie)

elbląski (woj. warmińsko-mazurskie)

lidzbarski (woj. warmińsko-mazurskie)

KARBONEX

jędrzejowski (woj. świętokrzyskie)

konecki (woj. świętokrzyskie)

włoszczowski (woj. świętokrzyskie)

Krzysztof Kołakowski

grajewski (woj. podlaskie)

kolneński (woj. podlaskie)

łomżyński (woj. podlaskie)

moniecki (woj. podlaskie)

zambrowski (woj. podlaskie)

KUMA

kępiński (woj. wielkopolskie)

ostrzeszowski (woj. wielkopolskie)

Liradjag

oleski (woj. opolskie)

strzelecki (woj. opolskie)

PANMAR

bieszczadzki (woj. podkarpackie)

leski (woj. podkarpackie)

sanocki (woj. podkarpackie)

Samopomoc Chłopska

iławski (woj. warmińsko-mazurskie)

ostródzki (woj. warmińsko-mazurskie)

STU

gostyniński (woj. mazowieckie)

płocki (woj. mazowieckie)

sochaczewski (woj. mazowieckie)

Niektóre KDW mają status "nieaktywny" - co to znaczy?

Na liście znajdują się składy, które mają status "nieaktywny". Oznacza to, że limit odbioru dla danego KDW jest aktualnie wyczerpany.

Statusy są aktualizowane na bieżąco. Według stanu na godzinę 17 w poniedziałek, 6 września, status "nieaktywny" ma jeden skład: STU Płock.