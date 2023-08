Wybitny teolog, poeta i wykładowca akademicki ks. prof. Jerzy Szymik został tegorocznym laureatem nagrody metropolity katowickiego Lux ex Silesia (Światło ze Śląska). To jeden z najjaśniejszych promyków wielkiego Lux ex Silesia – powiedział metropolita katowicki abp Adrian Galbas.

Metropolita katowicki abp. Adrian Galbas podczas ogłoszenia laureata nagrody Lux ex Silesia / Zbigniew Meissner / PAP Wyróżnienie przyznaje się osobom ukazującym w swej działalności naukowej lub artystycznej wartości moralne i wnoszącym trwały wkład w kulturę Górnego Śląska. Nazwisko laureata ogłaszane jest co roku w archikatedrze Chrystusa Króla podczas mszy w uroczystość św. Jacka - głównego patrona archidiecezji i metropolii katowickiej. W tym roku mszy przewodniczył biskup Tadeusz Zbigniew Kusy, posługujący w Republice Środkowoafrykańskiej. Mam wielką radość i zaszczyt ogłosić, że tym roku, idąc za wskazaniem kapituły, nagroda Lux ex Silesia zostaje przyznana ks. prof. Jerzemu Szymikowi. Człowiek, chrześcijanin, ksiądz, naukowiec, teolog, poeta. Jeden z najjaśniejszych promyków wielkiego Lux ex Silesia - poinformował na koniec mszy metropolita katowicki arcybiskup Adrian Galbas, gratulując laureatowi i dziękując mu za przyjęcie nagrody. Zostanie ona wręczona w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla na początku października podczas międzyuczelnianej inauguracji roku akademickiego. Jerzy Szymik urodził się w 1953 r. w Pszowie na Górnym Śląsku. Jest kapłanem archidiecezji katowickiej, teologiem i poetą, profesorem nauk teologicznych, wykłada teologię dogmatyczną. W latach 1986-2008 związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie był m.in. kierownikiem Katedry Chrystologii (1997-2005). Od 2005 r. pracownik Zakładu Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, od 2007 r. jako profesor zwyczajny. Od 2004 r. jest członkiem watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Jest autorem ponad 50 książek naukowych, poetyckich i eseistycznych. Promotor ok. 20 doktoratów, ponad 160 magisteriów. Specjalizuje się w chrystologii, metodologii teologii, teologii kultury i w teologii Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. Ks. prof. Jerzy Szymik należy do Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Zarządu Zakładu Badań nad Literaturą Religijną KUL, Towarzystwa Naukowego KUL oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Jest członkiem redakcji wielu periodyków ("Verbum Vitae", "Przegląd Homiletyczy" "Zeszyty Naukowe KUL", "Świat i Słowo"). Jest laureatem wielu nagród, m.in. nagrody indywidualnej II stopnia Rektora KUL za całokształt pracy dydaktycznej i naukowej (2001), nagrody dziennikarskiej im. bpa Jana Chrapka "Ślad" (2005); wyróżniony przez ministra kultury i dziedzictwa Narodowego RP Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2006). Opublikował 10 tomów poezji oraz kilka wydań wierszy zebranych; autor cyklu "Poezja i teologia" ukazującego się od 2004 r. w "Gościu Niedzielnym". Nagroda Lux ex Silesia została ufundowana w 1994 r. przez ówczesnego metropolitę górnośląskiego arcybiskupa Damiana Zimonia. Otrzymują ją osoby związane z Górnym Śląskiem, charakteryzujące się chrześcijańskimi cnotami oraz wybitnym dorobkiem naukowym, artystycznym lub działalnością społeczną oraz wnoszą trwały wkład w kulturę Górnego Śląska - wyjaśnił rzecznik archidiecezji katowickiej ks. Tomasz Wojtal. Nazwa nagrody nawiązuje do dominikanów św. Jacka i bł. Czesława Odrowążów, o których mówiono w Krakowie "Ex Silesia Lux" - Światło ze Śląska. Wśród dotychczasowych laureatów nagrody Lux ex Silesia znaleźli się m.in. językoznawca Irena Bajerowa, kompozytorzy Henryk Mikołaj Górecki i Wojciech Kilar, lekarze Kornel Gibiński, Franciszek Kokot i Władysław Nasiłowski, językoznawca Jan Miodek, ordynariusz diecezji opolskiej abp Alfons Nossol, dyrektor Biblioteki Śląskiej Jan Malicki, Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk", aktor Franciszek Pieczka, folklorystka Dorota Simonides i trener piłkarski Antoni Piechniczek. Zobacz również: Śląsk uczcił pamięć Wojciecha Korfantego w 84. rocznicę śmierci

Zbrodnia w Radzionkowie. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 18-latki

Zamknięto jeden z basenów w Katowicach

15-latek porażony prądem. Do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR