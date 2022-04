Kolejny wybuch metanu w kopalni Pniówek w Pawłowicach - informuje Wyższy Urząd Górniczy. Jak podano, poszkodowani są ratownicy. W strefie zagrożenia podczas eksplozji było 10 osób. Wszyscy zostali ranni. Poszkodowani są opatrywani pod ziemią i wywożeni na powierzchnię.

Wejście na teren kopalnii Jastrzębskiej Spółki Węglowej Pniówek w Pawłowicach / Zbigniew Meissner / PAP

W czwartek wieczorem w kopalni Pniówek doszło do trzeciego wybuchu metanu. W strefie zagrożenia było 10 osób - wszyscy zostali ranni. Dyspozytor WUG potwierdził w rozmowie z PAP, powołując się na dane z Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, między godz. 19.37, a 20.01 w rejonie akcji najprawdopodobniej doszło do kolejnego wybuchu. Akurat ratownicy wycofywali się; wycofali się o własnych siłach. Lekarz, który jest tam w bazie stwierdził, że ich stan jest dobry - zaznaczył.

Poszkodowani ratownicy zostaną odwiezieni do szpitala do szczegółowego zbadania.

Dalsza akcja ratownicza została wstrzymana.

Akcja ratownicza trwała od środy

W środę kwadrans po północy w kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło do pierwszego wybuchu i zapalenia metanu. Zmarło 5 osób, a kolejnych 20 górników leży w szpitalach. W czasie, gdy w rejonie akcji przebywały dwa zastępy ratowników, poszukujące trzech pracowników, doszło do kolejnego, wtórnego wybuchu.

Po tym wybuchu wciąż poszukiwanych było 5 ratowników, którzy w środę rozpoczęli akcję, ale utracony z nimi kontakt. Nieznany jest też los 2 górników, którzy w czasie eksplozji pracowali przy wydobyciu.

Ratownicy prowadzący akcję po środowych wybuchach w kopalni Pniówek pracowali nad wentylacją wyrobisk prowadzących do miejsca, w którym mogą być poszkodowani. Do czwartkowego wieczora zmontowali przewód powietrzny na długości ok. 100 m z ok. 270 m chodnika przyścianowego.

"Ratownicy cały czas starają się dotrzeć do siedmiu pracowników znajdujących się kilometr pod ziemią w rejonie ściany N-6. Do tej pory w chodniku nadścianowym N-12 ratownicy zamontowali 100 metrów lutniociągu. Do skrzyżowania ze ścianą N-6 brakuje jeszcze około 170 metrów" - podali w czwartek wieczorem przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy kopalnia.

Jak dodali, lutniociąg, czyli przewód doprowadzający powietrze, jest montowany w odcinkach po 10, 20 metrów. Ze względu warunki panujące w wyrobisku, przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy zastępów ratowniczych, jest to czasochłonne.

Żałoba w gminie Pawłowice

Wójt gminy Pawłowice ogłosił żałobę w związku z katastrofą w kopalni Pniówek, w której zginęło pięciu górników. Do niedzieli flagi gminne będą przepasane kirem i opuszczone do połowy masztu. Imprezy, których organizatorem jest gmina, nie odbędą się - poinformował urząd gminy.

Przy wejściu do kopalni młodzi ludzie umieścili transparent z namalowanym na czarnym tle napisem: "Święta Barbaro, miej ich w opiece". Przed transparentem zaczęły pojawiać się znicze.



Przed transparentem zatrzymują się także pracownicy kopalni. Niektórzy w chwilę potem wchodzą na teren zakładu, inni wracają do domów.