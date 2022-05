Kolejny pacjent, poszkodowany w wybuchu metanu w kopalni Pniówek, opuścił w piątek Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich (CLO) - podali przedstawiciele szpitala. W siemianowickiej placówce pozostaje jeszcze siedmiu rannych w tym wypadku.

Wejście na teren kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej Pniówek w Pawłowicach / Zbigniew Meissner / PAP

"W piątek, 6 maja z Centrum Leczenia Oparzeń wypisano do domu kolejnego pacjenta poszkodowanego w wybuchu w kopalni Pniówek. Górnik leczony był w związku z izolowanym oparzeniem dróg oddechowych" - poinformowało CLO w przesłanym komunikacie.



Obecnie w siemianowickim szpitalu leczonych jest jeszcze siedmiu pacjentów poszkodowanych w tej katastrofie, w tym dwóch z izolowanym oparzeniem dróg oddechowych. Wszyscy przebywają na oddziałach chirurgii - podał rzecznik CLO Wojciech Smętek.



20 kwietnia w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło do wybuchów metanu. Katastrofa pochłonęła już 9 ofiar śmiertelnych, 7 osób dotąd nie odnaleziono. 4 osoby zginęły w kopalni, 5 kolejnych zmarło mimo wysiłków lekarzy w CLO, w tym 1 tuż po przyjęciu. Wszyscy zmarli w siemianowickim szpitalu poszkodowani z Pniówka mieli bardzo rozległe i głębokie oparzenia zewnętrzne oraz oparzenia dróg oddechowych.

Czarna seria w śląskich kopalniach

Trzy dni po wypadku w Pniówku, w sobotę 23 kwietnia, doszło do kolejnej katastrofy w innej kopalni JSW - pobliskiej Zofiówce. W wyniku wstrząsu i wypływu metanu zginęło tam 10 pracowników.



Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich to czołowy polski ośrodek zajmujący się kompleksowym leczeniem urazów oparzeniowych i ran przewlekłych. Funkcjonują w nim cztery specjalistyczne oddziały, a także Pracownia Hiperbarii Tlenowej, Bank Tkanek i Zakład Leczenia Ran Przewlekłych. Placówka dysponuje 70 łóżkami. Rocznie hospitalizowanych jest tu ponad 1200 pacjentów. Przyszpitalne poradnie przyjmują rocznie ponad 7000 pacjentów.