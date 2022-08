Ks. Jan Byrt z luterańskiej parafii w Szczyrku (woj. śląskie) zbiera przed mundialem w Katarze piłki dla dzieci ze Szczyrku i przebywających w okolicy dzieci z Ukrainy. Piłki przekazał już m.in. prezydent Andrzej Duda.

To kolejna akcja dobroczynna ks. Byrta. W ostatnich miesiącach m.in. zbierał on nową bieliznę osobistą dla walczących ukraińskich żołnierzy.

Kiedy piłki zostaną przekazane dzieciom?

Jak poinformował luterański duchowny, efekty akcji "Kopnij piłkę ks. Byrtowi do Szczyrku, a on kopnie dalej" zostaną przekazane dzieciom po niedzielnej mszy 25 września o godz. 11. w Parafii Ewangelickiej w Szczyrku.

Po nabożeństwie chcemy dzieciom i młodzieży rozdać piłki, które zbieramy i liczymy, że dzięki odejdą od komputerów i jeszcze w tym roku zaproszą swoich rówieśników z Ukrainy do gry. W czasie przerw, mamy nadzieję, zaświadczą o Jezusie - powiedział ks. Byrt.

Przypominam, że mistrzostwa w piłce nożnej rozpoczynają się dopiero w listopadzie. My nie możemy tak długo czekać, bo w listopadzie w Szczyrku czasami jest już śnieg i dlatego nabożeństwo (z rozdaniem piłek) planujemy 25 września - wyjaśnił duchowny.

Andrzej Duda przekazał kilka piłek dla Szczyrku

Zgodnie z jego informacjami, kilka piłek przesłał w ostatnich tygodniach do szczyrkowskiej parafii ewangelickiej prezydent RP Andrzej Duda. Do akcji włączyli się także wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza.

W ostatnich dniach do projektu dołączyli skoczkowie z kadry narodowej Piotr Żyła i Paweł Wąsek uczniowie z lekcji religii ewangelickiej w Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk. To niesamowicie miłe jak uczniowie wspierają swojego katechetę - podkreślił ks. Byrt.

Ale my dalej zbieramy od samorządowców, od polityków od sportowców a ostatnimi czasy Duch Święty podsunął pomysł, by poprosić też o piłki emira Kataru. Co ciekawe, kilkakrotnie już ambasada Kataru nawiązała z nami kontakt w tej sprawie i liczymy gorąco, że coś z tego będzie - zaznaczył ksiądz.

Mundial w Katarze odbędzie się późną jesienią z powodu upałów, które panują latem w tej części Azji. Dodatkowo mistrzostwa świata rozpoczną się dzień wcześniej, niż planowano - mecz drużyny gospodarzy z reprezentacją Ekwadoru przesunięto na 20 listopada.

Nietypowe pomysły ks. Jana Byrta

Ks. Byrt znany jest z niekonwencjonalnych pomysłów. Na stokach rozdawał narciarzom Biblię, a kierowcy otrzymywali nalepki na samochody promujące wiarę w Boga. Zapraszał też gości z zagranicy, którzy za darmo uczyli dzieci języka angielskiego.

Zimą luterański duchowny rozdaje dzieciom sprzęt narciarski, a latem rowery. Przed ostatnimi piłkarskimi mistrzostwami Europy zebrał kilkadziesiąt piłek, które rozdał najmłodszym. Ostatnio wspiera też małych Ukraińców, przekazując im książki w ich ojczystym języku.