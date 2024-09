Dyrekcja szpitala w Żywcu wystąpiła do wojewody o zgodę na zawieszenie na trzy miesiące funkcjonowania oddziałów: chorób wewnętrznych oraz chirurgii ogólnej i onkologicznej. Powód? Brak lekarzy i pieniędzy za tzw. nadwykonania. "Pozwólcie nam leczyć!" – apeluje do NFZ dyrekcja placówki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od 7 października do 7 stycznia wstrzymane ma być działanie oddziałów: chorób wewnętrznych z pododdziałem nefrologii oraz chirurgii ogólnej i internistycznej, a także części internistycznej i chirurgicznej izby przyjęć. Pacjentów nie będą też przyjmować poradnie: położniczo-ginekologiczna oraz urazowo-ortopedyczna.

W szpitalu brakuje personelu. Od marca ze współpracy ze szpitalem łącznie zrezygnowało 21 lekarzy, a pozostali lekarze i pielęgniarki zmniejszyli liczbę godzin pracy. Placówka miała problemy z terminową wypłatą wynagrodzeń. A to z kolei, według szpitala, spowodowane jest problemami z pełnym pokryciem kosztów leczenia, w tym także tzw. nadwykonań przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Personel, który jeszcze pracuje w szpitalu, gdyby dostał wynagrodzenia w całości i na czas, to byłaby możliwość porozumienia z nimi, żeby pracy oddziałów nie zawieszać. To jest już poza nami, to jest decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia, czy jest w stanie zapłacić za leczonych pacjentów czy nie - mówiła reporterce RMF FM Annie Kropaczek dyrektor Szpitala w Żywcu Małgorzata Świątkiewicz.

Dyrektor dodała, że za leczenie co trzeciego pacjenta szpital nie dostaje pieniędzy, co wynika z tego, że miesięczne plany rzeczowo-finansowe są niedostosowane do realiów i potrzeb.

Zagrożone jest funkcjonowanie całego szpitala - mówiła Małgorzata Świątkiewicz.

Szpital żywiecki powstał na peryferiach miasta w partnerstwie publiczno-prywatnym miejscowego starostwa z firmą InterHealth Canada. To pierwszy taki projekt w Polsce. Lecznica powstała na działce należącej do powiatu. Partner prywatny zaprojektował go i zrealizował roboty budowlane. Placówka w nowej siedzibie działa od 2020 roku.