Boiska do piłki nożnej i baseballu, skocznie w dal i o tyczce oraz bieżnię mieści ośrodek sportowy otwarty w Katowicach. Budowa trwała dwa lata i kosztowała 40 mln złotych. "To bardzo dobrze wydane pieniądze" - powiedział prezydent miasta Marcin Krupa.

Katowice, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Można tu robić wszystko - ćwiczenia wydolnościowe, ogólnorozwojowe. Lekkoatletyka to baza, pozycja wyjściowa do każdej dyscypliny, przy okazji stwarzająca dużą szansę zdrowego życia. Sport jest zawsze dobrą inwestycją. Mam nadzieję, że będzie takich obiektów w Katowicach więcej, powstanie też hala lekkoatletyczna. Bo w regionie jej nie mamy, a mistrzostwa Śląska odbywają się w Ostrawie - powiedział trener sztafety 4x400 kobiet Aleksander Matusiński, na co dzień pracujący w katowickiej AWF.

Przypomniał, że na ostatnich letnich igrzyskach olimpijskich pięć z dziewięciu medali zdobytych przez polskich lekkoatletów wywalczyli zawodnicy AZS AWF Katowice.



Obiekt daje mnóstwo możliwości uprawianie sportu - od lekkoatletyki, przez baseball, po piłkę nożną, ręczną, siatkówkę, koszykówkę. Rozwój sportowy miasta trwa - stwierdził prezydent Katowic Marcin Krupa.

Na nowej arenie mecze rozgrywać będą piłkarze Rozwoju Katowice (aktualnie czwarta liga) i baseballiści klubu Rawa.



Ci ostatni wreszcie mają profesjonalne boisko. To sport bardzo widowiskowy, rzadko spotykany w naszym kraju. Na początku nie byłem przekonany do tego, ale zadecydowały konsultacje społeczne - dodał Krupa.



Podkreślił, że wielofunkcyjny stadion jest oświetlony przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii ledowej.



Pomyśleliśmy o wszystkim. Skocznia o tyczce może być wykorzystywana z dwóch stron, w zależności od położenia słońca - podsumował prezydent.



W inauguracyjnym biegu wraz z dziećmi katowickich szkół wystartował tyczkarz Piotr Lisek.



Przyznam, że kiedy tu przyjechałem, oczy mi się zaświeciły. To bardzo piękny, przemyślany obiekt - ocenił.



W kompleksie znalazło się też boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej i koszykówki, dwa boiska do siatkówki plażowej, zaplecze szatniowo - administracyjne i widownia na kilkaset miejsc. Ośrodek powstał na terenie starego boiska KS Kolejarz wykupionym przez samorząd Katowic od PKP za ponad dwa miliony złotych w 2012 roku.