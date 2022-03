Działa już nowa strona internetowa, gdzie można szukać podstawowych informacji związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, którzy zdecydowali się przyjechać do Katowic. Do dyspozycji jest też całodobowa infolinia.

Uchodźcy z Ukrainy / Darek Delmanowicz / PAP

Miasto uruchomiło nową stronę internetową dla Obywateli Ukrainy, którzy zdecydowali się przyjechać do Katowic. Nowy adres strony to www.dlaukrainy.katowice.eu. Do dyspozycji jest też całodobowa infolinia, działająca siedem dni w tygodniu.

Jak informuje reporter RMF MAXXX Amadeusz Biurkowski, zarówno infolinia, jak i strona internetowa, prowadzone są w języku polskim i ukraińskim.

Władze miasta proszą jednocześnie mieszkańców Aglomeracji o dalsze przynoszenie środków higieny osobistej do Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej. Cały czas można tez przynosić dary do katowickich szkół.

W tej chwili najbardziej potrzebne są: długoterminowa żywność, środki higieny osobistej, nieużywane buty i bielizna termiczna, zestawy pierwszej pomocy oraz latarki.



Kolejna pomoc dla obywateli Ukrainy

Władze Katowic uruchamiają kolejny rodzaj pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Tym razem są to pakiety żywnościowe. Można je odbierać w 10 punktach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.





W takim pakiecie będzie oczywiście żywność, ale również środki higieniczne czy też chemia, czyli to wszystko co jest potrzebne tak naprawdę w domu - mówi Ewa Lipka zastępca naczelnika wydziału komunikacji społecznej UM w Katowicach.





Więcej informacji na temat pakietów żywnościowych jest na stronie internetowej i na facebookowym profilu Urzędu Miasta w Katowicach.